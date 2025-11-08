شركة كندية تنهي رعايتها لفريق “إسرائيل بريميير تيك” للدراجات (شاهد)

أنهت شركة المنتجات الزراعية الكندية، بريميير تيك، الراعي الرئيسي لفريق “إسرائيل بريميير تيك”; للدراجات الهوائية، الجمعة، شراكتها مع الفريق بشكل فوري، رغم موافقة الأخير على إزالة اسم إسرائيل من علامته التجارية.

وقالت الشركة في بيان على موقع فيسبوك “بعد مناقشات متعددة مع الفريق وتقييم دقيق لجميع الظروف ذات الصلة، قررت شركة بريميير تيك التنحي عن دورها راعيا مشاركا لاسم الفريق، ويدخل القرار حيز التنفيذ فورا”.

وأضافت “على الرغم من قرار الفريق بتغيير اسمه لموسم 2026، فإن السبب الرئيسي وراء رعايتنا قد طغى عليه إلى الحد الذي أصبح من غير الممكن لنا الاستمرار في الرعاية”.

احتجاجات مناهضة للفريق الإسرائيلي

وتعرض الفريق، الحاصل على الترخيص الإسرائيلي عام 2014، ويقع مقره في إسرائيل، لسلسلة من الاحتجاجات بسبب مشاركته في سباق الفويلتا، على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة، حيث أثرت الاحتجاجات على عدة مراحل من السباق، بما في ذلك إلغاء المرحلة النهائية في مدريد بعد أن أغلق المتظاهرون المسار.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الشركة أنها تتوقع أن يتطور الفريق نحو اسم جديد يستبعد كلمة إسرائيل، بما يؤدي إلى هوية وعلامة تجارية جديدة.

جاء ذلك عقب حادثة غير مسبوقة، حيث شهد طواف إسبانيا للدراجات الهوائية (لا فويلتا)، إلغاء الفوز بالمرحلة الحادية عشرة في بلباو وتقليص مسافتها بقرار من اللجنة المنظمة، إثر احتجاجات واسعة لمناصرين للقضية الفلسطينية عند خط النهاية.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يشهد فيها سباق دراجات أوروبية احتجاجات مماثلة، فقد حاول ناشطون تعطيل مراحل السباق رفضًا لتطبيع الرياضة مع الاحتلال الإسرائيلي في مدينة فيغيراس، وحدث الأمر ذاته قبلها في طواف فرنسا وإيطاليا خلال الأشهر الماضية.

تنازلات غير مجدية

وفي أكتوبر المنصرم، قال فريق دراجات إسرائيل بريمير تيك إنه سيغير علامته التجارية قبل موسم 2026، متخليا عن هويته الإسرائيلية الحالية بعد أكثر من عقد من الزمن.

وقال الفريق في بيان، “تم اتخاذ قرار بإعادة تسمية وإعادة إطلاق العلامة التجارية للفريق، متخليا عن هويته الإسرائيلية الحالية، مع التزام ثابت تجاه المتسابقين والموظفين والشركاء القيمين”، مضيفا أن “الخطوة ضرورية لضمان مستقبل الفريق”.

وذكر الفريق أن المالك الحالي سيلفان آدامز سيتنحى عن الانخراط في الأعمال اليومية ولن يكون المتحدث الرسمي بعد الآن.