كتائب القسام تنتشل جثة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن و6 شهداء في رفح

قال مصدر قيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، للجزيرة اليوم السبت، إن مقاتلي الكتائب انتشلوا قبل قليل جثة الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي هدار غولدن من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضاف المصدر ذاته أنه انتُشل أيضا 6 شهداء فلسطينيين من المكان الذي عُثر فيه على جثة غولدن، دون أن يذكر تفاصيل إضافية عن هوياتهم أو ظروف استشهادهم.

وهدار غولدن (32 عاما) هو جندي برتبة ملازم ثان في لواء غفعاتي في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتمكنت المقاومة من أسر غولدن في الأول من أغسطس/آب 2014 في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، وارتكبت إسرائيل مجزرة في رفح ردا على أسر غولدن استُشهد فيها أكثر من 100 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، قُتل غولدن في معركة برفح، خلال عدوان “الجرف الصامد” في غزة يوليو/تموز وأغسطس/آب 2014، وتحتجز “حماس” رفاته.

وقبل تسليم غولدن، تكون الفصائل الفلسطينية قد سلَّمت منذ بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 25 آخرين من أصل 28.

لكن إسرائيل ادعت أن إحدى الجثث التي تسلمتها لا تعود إلى أي من أسراها، وأن رفاتا آخر لم يكن جديدا بل بقايا لأسير سبق انتشال رفاته، مشيرة إلى أنها تنتظر تسلُّم 5 جثث متبقية.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلَّفت نحو 69 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدَّرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.