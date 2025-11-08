مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (فيديو)

تعادل توتنهام مع ضيفه مانشستر يونايتد (2-2) في المباراة المثيرة التي جمعتهما، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى فريق مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدما بهدف، سجله بريان مبيومو في الدقيقة 32 من ضربة رأس.

وفي الشوط الثاني، عادل توتنهام النتيجة في الدقيقة 84 عندما سدد ماتيس تيل الكرة فاصطدمت بقدم ماتيس دي ليخت ثم عانقت الكرة الشباك. وبعد ذلك، سجل توتنهام هدف التقدم عندما سدد ويلسون أودوبيرت كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لمسها ريتشارليسون برأسه وهي في طريقها إلى الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتمكَّن مانشستر يونايتد من تعديل النتيجة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة عبر ضربة رأس من ماتيس دي ليخت.

ورفع توتنهام رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام ليفربول وسندرلاند وبورنموث ومانشستر يونايتد، أصحاب المراكز من الرابع إلى السابع على الترتيب.