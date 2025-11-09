إعفاءات ضريبية كاملة.. إسرائيل تحاول “شراء” يهود العالم لمواجهة الهجرة العكسية (فيديو)

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن حوافز مالية ضخمة لجذب اليهود للهجرة إلى إسرائيل في محاولة لمواجهة ظاهرة “الهجرة العكسية” المتزايدة التي تسارعت بشكل ملحوظ منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جاء هذا الإعلان عقب فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك، وهي المدينة التي تحتضن أكبر تجمع يهودي خارج إسرائيل، وسط دعوات إسرائيلية ليهود نيويورك بمغادرتها.

“إصلاح ضريبي شامل”

أعلنت حكومة الاحتلال عما أسمته “إصلاح ضريبي شامل” يمنح المهاجرون الجدد والمقيمون العائدون إعفاءً كاملا من ضريبة الدخل لمدة عامين بعد انتقالهم إلى إسرائيل، كما لن يدفع المقيمون العائدون الذين عاشوا في الخارج لمدة 10 سنوات أو أكثر، والمهاجرون الجدد الذين سينتقلون في عام 2026، أي ضريبة داخل إسرائيل خلال هذين العامين.

ردود فعل غاضبة

أثارت هذه الامتيازات الضريبية ردود فعل متباينة وغاضبة بين الإسرائيليين واليهود حول العالم.

وصفت مجموعة يهود التوراة -في الولايات المتحدة– الدعوات بأنها “دعاية سخيفة”، وذكرت في تدوينة “مع السلامة أيها الصهاينة. إنهم يتوقعون بأنانية أن يفر يهود نيويورك إلى إسرائيل لأنهم يعارضون عمدة المدينة المنتخب… نحن اليهود مجرد أدوات تستخدمها إسرائيل لخدمة أجنداتها الخاصة”.

من جانبه، رفض المدون رون بومان الحافز بشدة، قائلا “لا يوجد أي قدر من المال يمكن أن يغويني للعودة إلى ذلك الجحيم القذر والمتخلف والمتعجرف”، وتساءل “لماذا قد يرغب أي شخص عاقل أن يعيش حياة مليئة بالأكاذيب والكراهية والخوف والعدوان؟”.

اقترح المدون ينيف فكرة بديلة “بدلا من منح إعفاء ضريبي… توقفوا عن كونكم مصدر إحراج لليهود… توقفوا عن ترك الجهلة العنصريين يديرون الدولة رغم عدم امتلاكهم لتفويض منذ أكثر من عامين”.

أرييل سخرت من الخطة بعبارة “صفر ضرائب و100% تواطؤ في الفصل العنصري”.

على المنصات العالمية، ربط المدونون بين الحوافز الضريبية والسياسات الإسرائيلية، فاعتبرت الناشطة عبير الخطي أن القرار يعني “سوف نطرد المزيد من الفلسطينيين لإفساح المجال للمستوطنين الجدد. يا لهم من لصوص”.

مدون آخر، رأى أن الخطة تعني “تجنيد جنود جدد من خلال الحوافز لقتل المزيد من الأطفال”.