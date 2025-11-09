الأخبار|سوريا

الشرع والشيباني يلعبان كرة السلة مع قادة عسكريين أمريكيين وسط تفاعل لافت (شاهد)

الرئيس السوري أحمد الشرع يلعب كرة السلة مع قادة عسكريين أمريكيين
الرئيس السوري أحمد الشرع يلعب كرة السلة مع قادة عسكريين أمريكيين
Published On 9/11/2025
|
آخر تحديث: 11:12 AM (توقيت مكة)

حفظ

أثار لعب الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني كرة السلة وتبادل الرميات بأحد الملاعب في سوريا مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر والعميد كيفن لامبرت قائد قوة المهام المشتركة، تفاعلا واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت قناة الإخبارية السورية إن الشيباني نشر اللقطات على حسابه على منصة إنستغرام.

ووصل الشرع الأحد إلى واشنطن في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ عقود طويلة.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ويلتقي الشرع الرئيس دونالد ترامب غدا الاثنين في البيت الأبيض.

كانت واشنطن قد استبقت الزيارة بقرار رفعت فيه العقوبات التي كانت مفروضة على الشرع منذ فترة الحرب ضد قوات النظام السابق والقوات الداعمة لها.

وأصدرت واشنطن الجمعة القرار بعد يوم واحد من صدور قرار مماثل من قبل مجلس الأمن الدولي بناء على مقترح أمريكي يتضمن رفع العقوبات التي أصدرتها الأمم المتحدة على الرئيس السوري في أوقات سابقة.

قرار مجلس الأمن تبعه بشكل سريع قرار آخر من الحكومة البريطانية برفع العقوبات عن الشرع بينما قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن التكتل يعتزم اتخاذ نفس الإجراء في أعقاب قرار مجلس الأمن.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان