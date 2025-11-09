الشرع والشيباني يلعبان كرة السلة مع قادة عسكريين أمريكيين وسط تفاعل لافت (شاهد)

أثار لعب الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني كرة السلة وتبادل الرميات بأحد الملاعب في سوريا مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر والعميد كيفن لامبرت قائد قوة المهام المشتركة، تفاعلا واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني يلعبان كرة السلة مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر والعميد كيفن لامبرت قائد قوة المهام المشتركة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/nCRiUo9Ejk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 8, 2025

وقالت قناة الإخبارية السورية إن الشيباني نشر اللقطات على حسابه على منصة إنستغرام.

ووصل الشرع الأحد إلى واشنطن في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ عقود طويلة.

ويلتقي الشرع الرئيس دونالد ترامب غدا الاثنين في البيت الأبيض.

كانت واشنطن قد استبقت الزيارة بقرار رفعت فيه العقوبات التي كانت مفروضة على الشرع منذ فترة الحرب ضد قوات النظام السابق والقوات الداعمة لها.

وأصدرت واشنطن الجمعة القرار بعد يوم واحد من صدور قرار مماثل من قبل مجلس الأمن الدولي بناء على مقترح أمريكي يتضمن رفع العقوبات التي أصدرتها الأمم المتحدة على الرئيس السوري في أوقات سابقة.

قرار مجلس الأمن تبعه بشكل سريع قرار آخر من الحكومة البريطانية برفع العقوبات عن الشرع بينما قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن التكتل يعتزم اتخاذ نفس الإجراء في أعقاب قرار مجلس الأمن.