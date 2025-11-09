الهندي: “لا عودة للحرب بشكلها السابق في غزة ونتنياهو يماطل”

اكد محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن الحرب في غزة بشكلها السابق قد انتهت بالاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي مقابلة السبت مع المسائية على الجزيرة مباشر قال الهندي إن الحركة وافقت على الاتفاق “لأن العالم كان يتفرج علينا ونحن نقاتل وحدنا بلحمنا الحي وبدمنا والكل أخذ خطوات جزئية في المنطقة بينما الأمريكان انحازوا لإسرائيل بشكل واضح وقدموا لها الغطاء إن لم يكونوا يشجعون إسرائيل على المضي قدما في الحرب”.

وأكد الهندي أنه في ظل تلك المعطيات وافقت الحركة لوقف الإبادة الجماعية في غزة وهي قد وقفت مضيفا “الآن العودة إلى الحرب بشكلها السابق أصبحت مقفلة بشكل كامل وهذا كلام معلن أنه لا عودة إلى الحرب كلام معلن وليس اتفاقا سريا أو شيئا من تحت الطاولة فالكل يعرف أنه لا عودة للحرب”.

وواصل الهندي “إسرائيل الآن ليست في وضع يسمح لها بالعودة إلى الحرب والاستمرار فيها فترة طويلة وهذه مرحلة أنجزناها ولم تحقق فيها إسرائيل شيئا فإسرائيل التي تتبجح اليوم وتتحدث عن النصر الحاسم قد فشلت سياسيا وأخلاقيا على كل المستويات ونحن نشاهد ما يحدث في العالم كله وفوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك هو نتيجة لهذا الفشل الإسرائيلي الإعلامي والأخلاقي”.

وخلص الهندي إلى القول “لهذا لا عودة للحرب بشكلها السابق ونحن من جانبنا حمينا شعبنا وهذا كان الموقف منذ البداية”.