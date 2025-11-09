حماس تحذر من محاولة إسرائيلية لاختراق المواقف الإفريقية من القضية الفلسطينية

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جميع دول العالم إلى “تعزيز مقاطعة كيان الاحتلال الفاشي وقادته الإرهابيين”، مطالبة دول القارة الإفريقية خصوصا برفض أي علاقات مع إسرائيل، ومواصلة دورها التاريخي المناهض للاستعمار والظلم، الذي يمثل الاحتلال “أبشع صوره وأكثرها دموية ووحشية”.

واتهمت حماس في بيان لها إسرائيل بالسعي “لاختراق المواقف الإفريقية الأصيلة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال الزيارة المزمعة لكلٍّ من زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية”.

وقالت الحركة، إن استقبال ما وصفته بـ”رئيس كيان الاحتلال الفاشي” يمثل “مشاركة فعلية في تبييض صفحة الاحتلال، وتطبيعا مع جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة“، مؤكدة أن يده “ملطخة بدماء الأطفال والنساء والشيوخ”.

وأضاف البيان أن استمرار الاحتلال في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار وتنكره لالتزاماته الإنسانية يفضح طبيعته العدوانية، مشددا على أن محاولات كسب الشرعية في القارة الإفريقية لن تنجح في طمس جرائمه.

ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ غدا الاثنين في زيارات رسمية لزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبذلك سيكون أول رئيس إسرائيلي يزور زامبيا.

وخلال الزيارة سيلتقي هرتسوغ رئيس زامبيا، هاكايندي هيشيليما، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، ومسؤولين آخرين.