رئيس هيئة أركان “أنصار الله” يوجه رسالة لقيادة كتائب القسام

وجه رئيس هيئة الأركان العامة في جماعة أنصار الله اليمنية، اللواء يوسف حسن المداني، رسالة إلى كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك ردا على تعزية القسام بوفاة رئيس هيئة أركان “أنصار الله” السابق، الفريق محمد عبد الكريم الغماري.

وجاء في نص البرقية أن المداني عبر عن “بالغ التقدير وعظيم الامتنان” لتعزية كتائب القسام، واعتبر كلماتها “تجسيدا لعمق الروابط الإيمانية والجهادية” بين الطرفين، مشيدا بدور المقاومة ووصف صمودهم بأنه “أعظم نموذج للصمود الإسلامي الذي هزم بسلاح الإيمان أقوى إمبراطوريات المال والسلاح والتكنولوجيا”.

وتضمنت رسالة المداني أيضا تحذيرا واضحا، بأن قوات أنصار الله تتابع التطورات الميدانية عن كثب، وأنها “في حالة استعداد” لاستئناف عمليات عسكرية اتجاه عمق إسرائيل في حال تجدد العدوان على قطاع غزة، إضافة إلى إعلان إمكانية إعادة حظر الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والبحر العربي كجزء من الإجراءات المتاحة.

وكانت جماعة أنصار الله قد أعلنت منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استشهاد الغماري، أحد أبرز القادة العسكريين فيها “أثناء تأدية واجبه”.

واستهدف الغماري مع ابنه وبعض مرافقيه بغارات أمريكية إسرائيلية على اليمن خلال معارك إسناد غزة. كما أعلنت الجماعة تعيين اللواء الركن يوسف حسن إسماعيل المداني رئيسا لهيئة الأركان العامة خلفا للغماري.