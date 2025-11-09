غزة تستأنف تطعيم الأطفال بعد عامين من الانقطاع بسبب الحرب (فيديو)

توافدت عشرات العائلات الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، إلى مراكز التطعيم في غزة ضمن حملة وزارة الصحة لاستكمال تطعيم الأطفال دون سن الثالثة، بعد انقطاعهم عن اللقاحات بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع التي استمرت أكثر من عامين.

وأكدت إحدى الطبيبات المشرفات على الحملة للجزيرة مباشر أن الحملة تستمر 10 أيام وتمتد لـ3 أشهر لضمان تلقي الأطفال جميع جرعاتهم، موضحة أن التطعيمات تشمل أمراض شلل الأطفال والدرن وغيرها.

وأضافت أن نسبة الإقبال مرتفعة، إذ يدرك الأهالي أهمية التطعيم رغم سوء الأوضاع وسوء التغذية بين الأطفال.

من جانبه، قال مدير مستشفى السرايا الميداني الدكتور نافذ الكريم إن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وفّرت جميع المرافق والعيادات اللازمة في مختلف محافظات القطاع، بالتعاون مع وزارة الصحة واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، لضمان وصول اللقاحات إلى كل طفل محتاج وتعزيز مناعته في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

150 مركزا صحيا

وأعلن وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان بدء استكمال حملة تطعيم الأطفال في قطاع غزة بدءا من اليوم الأحد، بهدف تعزيز البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال دون سن الـ3، وضمان حصولهم على الجرعات الأساسية وفق الجدول الوطني المعتمد.

وأكد أبو رمضان أن الوزارة، رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع، مستمرة في أداء واجبها لحماية أطفال فلسطين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وقال وزير الصحة في بيان إن الحملة تُنفَّذ بإشراف ومتابعة وزارة الصحة، وبالشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، ومنظمة الصحة العالمية، عبر 150 مركزا صحيا تابعا لوزارة الصحة والأونروا والهلال الأحمر، إضافة إلى المؤسسات الأهلية والدولية العاملة في محافظات القطاع.

وأضاف أن الحملة ستستمر مدة 10 أيام على 3 مراحل، تفصل بينها مدة شهر، لضمان الوصول إلى جميع الأطفال الذين تأخروا عن تلقي التطعيمات الأساسية خلال الفترة الماضية.

1 من كل 5 أطفال في غزة فاتته التطعيمات

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تأتي استكمالا لحملات تطعيم الأطفال التي نفذتها وزارة الصحة بالتعاون مع الشركاء في أوقات سابقة، ومنها حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وتستهدف الحملة الوصول إلى 44 ألف طفل في غزة من أجل إعطائهم اللقاحات المنقذة للحياة، وإجراء فحوص سوء التغذية لهم.

وكانت “الأونروا” قد قالت، الجمعة، إن واحدا من كل 5 أطفال في قطاع غزة فاتته اللقاحات الأساسية خلال عامين، وذلك جراء الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل.

ويشكل الأطفال 47% من إجمالي تعداد السكان في قطاع غزة بواقع 980 ألف نسمة، وفق بيان للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في إبريل/نيسان الماضي.