لأول مرة منذ عقود: الرئيس السوري في العاصمة الأمريكية ويلتقي ترامب الاثنين

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع الأحد إلى واشنطن في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ عقود طويلة.

ويلتقي الشرع الرئيس دونالد ترامب الإثنين في البيت الأبيض.

ونشرت وكالة الأنباء السورية (سانا) خبر وصول الشرع واشنطن في تغريدة على حسابها على منصات التواصل الاجتماعي.

وصول رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية

كانت واشنطن قد استبقت الزيارة بقرار رفعت فيه العقوبات التي كانت مفروضة على الشرع منذ فترة الحرب ضد قوات النظام السابق والقوات الداعمة لها.

وأصدرت واشنطن الجمعة القرار بعد يوم واحد من صدور قرار مماثل من قبل مجلس الأمن الدولي بناء على مقترح أمريكي يتضمن رفع العقوبات التي أصدرتها الأمم المتحدة على الرئيس السوري في أوقات سابقة.

لحظة تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح قرار أمريكي يقضي برفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.

القرار الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي جاء بموافقة 14 عضوا من أعضاء الهيئة الدولية وامتناع الصين عن التصويت.

وذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، الجمعة، أن الولايات المتحدة رفعت اسم الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على من تعتبرهم الولايات المتحدة “إرهابيين دوليين”.

قرار مجلس الأمن تبعه بشكل سريع قرار آخر من الحكومة البريطانية برفع العقوبات عن الشرع بينما قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن التكتل يعتزم اتخاذ نفس الإجراء في أعقاب قرار مجلس الأمن.

وشارك الشرع في سبتمبر/ أيلول الماضي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، والتقى خلالها عدداً كبيراً من قادة وممثلي الدول المشاركة، كما أصبح أول رئيس سوري منذ عقود يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال الأيام الماضية ترأس الشرع وفد بلاده المشارك في قمة المناخ في البرازيل التي انطلق منها إلى واشنطن.