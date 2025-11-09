معاريف: ثعابين تغزو شمال إسرائيل والسكان يعيشون في “فيلم رعب”

شهدت مدينة طبريا شمالي إسرائيل، أخيرا، ظاهرة غير معتادة ومقلقة للسكان، تمثلت في ظهور ثعابين بشكل شبه يومي داخل منازل وسلالم وساحات.

وأكد سكان المدينة أن أكثر من 20 ثعبانا عُثر عليها خلال الشهر الماضي فقط، بعضها صغير جدا وحديث الولادة، وهو ما يشير إلى وجود مستعمرات تكاثر نشطة تحت المباني.

העיר הישראלית שחיה בסרט אימה: “הנחשים ממשיכים לצאת מהאדמה"https://t.co/S49xOOB59q — מעריב אונליין (@MaarivOnline) November 6, 2025

“نعيش في فيلم رعب”

وقال أحد السكان لصحيفة (معاريف) الإسرائيلية “نعيش في فيلم رعب. طفلي استيقظ ليشرب الماء ووجد ثعبانا في قفص الكلب، وعندما دخلت المطبخ وجدت ثعبانا آخر. لم يعد هناك يوم يخلو من ظهور ثعبان”.

وأضاف سكان آخرون أنهم يجدون ثعابين صغيرة في غرفة المعيشة أو على السلالم يوميا، وهو ما جعلهم يشعرون بالخوف من دخول منازلهم.

تدابير لم تحل المشكلة

وأوضحوا أن البلدية أرسلت، في وقت سابق، مختصا لصيد الثعابين لكن التدابير لم تحل المشكلة، إذ تستمر الثعابين في الخروج من الأرض دون أي تفتيش شامل أو إبادة لمواقع التكاثر.

وأكدت البلدية أنها استدعت مختصا لفحص المنطقة ودراسة إمكانية معالجة مراكز التكاثر، لكن السكان يشيرون إلى أن المشكلة مستمرة وتزداد سوءا.

وقال أحد السكان “اتصلنا بالبلدية، لكنهم يقتصرون على معالجة المناطق العامة فقط وليس المبنى نفسه. قيل لهم إن الثعابين ربما تأتي من المنطقة المفتوحة بالخارج، وهناك حالات أخرى في المباني المجاورة، لكننا وجدنا ثعبانا آخر”.