من سيرفع كأس العرب 2025؟ بودكاست الذكاء الاصطناعي يجيب (شاهد)
Published On 9/11/2025|
آخر تحديث: 04:27 PM (توقيت مكة)
نشرت وحدة الذكاء الاصطناعي في قناة الجزيرة مباشر حلقة جديدة من سلسلة (بودكاست الذكاء الاصطناعي) بعنوان “من سيرفع كأس العرب.. الذكاء الاصطناعي يجيب”.
وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم، خلال الأيام من الأول إلى الثامن عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث يتنافس 16 منتخبا عربيا على حصد اللقب.
وتُعقد البطولة في أجواء تعيد إلى الأذهان مونديال قطر 2022، إذ تستقبل المنافسات 6 ملاعب مونديالية.
وبينما يتوقع محللون أن تشهد النسخة القادمة من البطولة منافسات محتدمة، رشح الذكاء الاصطناعي منتخبات المغرب والسعودية والجزائر ومصر، للمنافسة على رفع الكأس مع نهاية أحداث المباراة النهائية التي ستنطلق على ملعب لوسيل.
المصدر: الجزيرة مباشر