نهاية غير متوقعة.. لص يسقط من السقف في أحضان الشرطة (فيديو)
Published On 9/11/2025|
آخر تحديث: 07:23 PM (توقيت مكة)
شهدت ولاية فلوريدا الأمريكية حادثة غريبة خلال مداهمة نفذتها فرقة تدخّل خاصة، بعدما سقط لص كان متحصنا في سقف أحد المنازل مباشرة في أحضان عناصر الشرطة.
وذكرت السلطات أن المشتبه به كان يحاول الاختباء لتجنب الاعتقال، لكنه فقد توازنه أثناء محاولة البقاء في مكانه، فتدلى وسقط أمام الضباط الذين سارعوا إلى تقييده.
ويواجه اللص تهمتين هما سرقة مركبة ومقاومة ضابط دون عنف، في واقعة وُصفت بأنها “نهاية غير متوقعة ومضحكة لمطاردة جادة”.
كان متحصنا بالأعلى.. لص يسقط في أحضان الشرطة خلال دهم منزل في ولاية #فلوريدا#الجزيرة_مباشر #أمريكا pic.twitter.com/VKXe8PWKyF
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 9, 2025
المصدر: الجزيرة مباشر