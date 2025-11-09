الأخبار|الولايات المتحدة

نهاية غير متوقعة.. لص يسقط من السقف في أحضان الشرطة (فيديو)

المشتبه به كان يحاول الاختباء لتجنب الاعتقال (غيتي - أرشيفية)

سيد توكل

Published On 9/11/2025
آخر تحديث: 07:23 PM (توقيت مكة)

شهدت ولاية فلوريدا الأمريكية حادثة غريبة خلال مداهمة نفذتها فرقة تدخّل خاصة، بعدما سقط لص كان متحصنا في سقف أحد المنازل مباشرة في أحضان عناصر الشرطة.

وذكرت السلطات أن المشتبه به كان يحاول الاختباء لتجنب الاعتقال، لكنه فقد توازنه أثناء محاولة البقاء في مكانه، فتدلى وسقط أمام الضباط الذين سارعوا إلى تقييده.

ويواجه اللص تهمتين هما سرقة مركبة ومقاومة ضابط دون عنف، في واقعة وُصفت بأنها “نهاية غير متوقعة ومضحكة لمطاردة جادة”.

المصدر: الجزيرة مباشر

