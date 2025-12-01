البرهان: لا تسوية في السودان دون تحقيق هذا الشرط (شاهد)

قطع رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بعدم القبول بأي تسوية لا تشمل تفكيك قوات الدعم السريع وتجريدها من السلاح.

وقال البرهان، في كلمة، اليوم الاثنين، خلال فعالية نظمتها حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، إن هدف السودانيين هو “تخليص البلاد من ما وصفها بالمآسي والبلاء والظلم”، داعياً إلى التكاتف وتوحيد الجهود من أجل إنهاء الحرب.

كما اقترح البرهان إعادة اعتماد علم السودان القديم الذي رُفع عقب استقلال البلاد عام 1956، مبرراً ذلك بما قال إنها “حاجة الدولة إلى إعادة صياغة”، على حد قوله.

خطة الهدنة

وفي سبتمبر/ أيلول 2025، طرحت الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، خطة تدعو إلى هدنة إنسانية بالسودان لمدة 3 أشهر، تمهيدا لوقف دائم للحرب، ثم عملية انتقالية جامعة خلال 9 أشهر، تقود نحو حكومة مدنية مستقلة.

ورغم مواصلة “الدعم السريع” ارتكاب جرائم بحق المدنيين وتوسيع رقعة سيطرتها بولايات دارفور وكردفان، أعلن قائدها محمد حمدان دقلو “حميدتي“، موافقته على هدنة من طرف واحد لمدة 3 أشهر.

فيما تحفظ رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني، على خطة الرباعية التي قدمها مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي، لأنها “تلغي وجود الجيش، وتحل الأجهزة الأمنية، وتبقي المليشيا المتمردة في مناطقها” التي احتلتها.

لكن الحكومة السودانية تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تمانع التفاوض وفقا لخريطة طريق قدمتها الخرطوم للأمم المتحدة، وتشترط في هذا الإطار انسحاب “الدعم السريع” من المدن والمنشآت المدنية كافة، حتى يعود عشرات آلاف النازحين إلى مناطقهم.