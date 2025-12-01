العودة إلى المدرسة.. أحلام بسيطة لأطفال غزة عقب افتتاح صفين دراسيين في مركز إيواء بمدينة خان يونس (شاهد)

في مركز إيواء بمدينة خان يونس، عاد الأمل من جديد لأطفال غزة بعد افتتاح صفين دراسيين مؤقتين، ليعود إليهم جزء من حلم انقطع جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة.

يتمنون العودة إلى المدرسة ليفرحوا عائلاتهم.. أحلام بسيطة لأطفال غزة عقب افتتاح صفين دراسيين في مركز إيواء بمدينة خان يونس جنوبي القطاع #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/4WyuokW2dY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 1, 2025

أحلام قد تبدو بسيطة لدى البعض لكنها كبيرة لدى أطفال أنهكتهم حرب الإبادة على مدار عامين، وكانوا يشتاقون إلى العودة إلى مقاعد الدراسة كباقي أطفال العالم، وسط واقع نزوح قاسٍ لا يزال يقيد طفولتهم مثل العيش في الخيام وإرهاق الأجساد من الجوع والنزوح المتكرر والبرد الشديد.

وقالت إحدى الطالبات للجزيرة مباشر “أتمنى العودة إلى المدرسة فأنا ما زلت طفلة صغيرة ولديّ الكثير من الأحلام لأحققها، والتعليم هو جزء منها”.

وأبدى طفل آخر مدى اشتياقه للصفوف الدراسية، قائلًا “أحب المدرسة كثيرًا وكنت طالبا مجتهدا في المدرسة. قبل الحرب كنا نذهب ونتعلم، كنا سعداء للغاية”.

بينما قارن طفل ثالث حياته في المدرسة وحياته خلال فترة الحرب بقوله “كنا نلم الحطب ونذهب لنملأ المياه، لم تكن لدينا حياة، ليت المدرسة تعود، فهي أجمل بكثير”.