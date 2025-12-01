الأخبار|سوريا

سوريا.. توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة

القوات الإسرائيلية تقيم نقاطا عسكرية في المناطق التي احتلتها في القنيطرة
القوات الإسرائيلية تقيم نقاطا عسكرية في المناطق التي احتلتها في القنيطرة (رويترز) (أرشيفية)
Published On 1/12/2025
آخر تحديث: 12:34 PM (توقيت مكة)

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الاثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت غربي صيدا الحانوت في ريف القنيطرة.

وأوضحت أن قوة عسكرية للاحتلال مؤلفة من 3 سيارات تمركزت في القرية، بينما حلقت طائرة مسيّرة فوق منطقة صيدا الحانوت لرصد المنطقة.

وأضافت أن هذا التحرك يأتي بالتزامن مع نقل قوات الاحتلال دبابتين من نقطة البرج في القنيطرة باتجاه نقطة الحميدية في ريف القنيطرة الشمالي.

وكانت قوات الاحتلال توغلت الأحد  في ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي، وأقامت حاجزين لتفتيش المارة.

توغلات متكررة

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة  النار على مجموعة من المدنيين من أبناء قرية الحميدية بريف القنيطرة

وكانت دورية إسرائيلية توغلت داخل بلدة بيت جن بريف دمشق جنوبي سوريا، فجر الجمعة، ما أدى إلى وقوع اشتباك مسلح مع الأهالي.

وألحقت الغارات الجوية الإسرائيلية بجانب القصف المدفعي على البلدة أضرارا جسيمة، ما أدى لاستشهاد 13 شخصا وإصابة 24 آخرين.

وتواصل إسرائيل خرقها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 عبر التوغل في أرياف القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء السورية

