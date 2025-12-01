شاهد: قطر تفتتح كأس العرب 2025 بعرض استثنائي يجسد الوحدة والأمل العربي

قدَّمت قطر، مساء اليوم الاثنين، عرضا افتتاحيا باهرا إيذانا بانطلاق بطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها الدوحة بين الأول والثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول.

وجاء الحفل، الذي احتضنه استاد البيت المونديالي بمدينة الخور، بطابع عربي واضح ورؤية فنية اعتمدت على سرد قصة رمزية تُجسّد قيم الوحدة والأمل في “البيت العربي الكبير”.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا واسعا إضافة إلى وفود رسمية ورياضية من مختلف الدول العربية المشاركة، في أجواء جمعت بين التراث العربي والعرض البصري الحديث باستخدام الإبهار الضوئي والطائرات المسيَّرة والمؤثرات التي ملأت فضاء الملعب.

“حيث انطلقت الحكاية”

وانطلقت فقرات الافتتاح بلوحة درامية بعنوان “حيث انطلقت الحكاية”، استحضرت اجتماع القبائل العربية قديما لبناء صرح واحد يتحول مع الزمن إلى منارة للعلم والحضارة، في حين حملت الرسائل البصرية تساؤلات رمزية عن قدرة الشعوب العربية على صون هذا الإرث المشترك وتجديده.

وتتابعت الفصول الفنية حول مفاهيم “الاتحاد والنهضة” و”فتنة الغريب” و”بصيص أمل”، ضمن رحلة تستعيد الماضي وتستشرف المستقبل، وصولا إلى مشهد ختامي يدعو إلى تعزيز التقارب والروابط بين الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج.

ورافقت العروض الموسيقية أداءات حية من “أوركسترا قطر الفلهارمونية” وأعمال موسيقية جديدة أُنتجت خصيصا للمناسبة، من بينها أغنية الافتتاح للفنان رشيد عساف والموسيقار محمد القحوم، التي وصفتها اللجنة المنظمة بأنها “ذكرى مستمرة تتجاوز لحظة العرض”.

متطوعون من مختلف الدول العربية

كما قدَّم متطوعون من مختلف الدول العربية نسخة معاصرة من “النشيد الوطني العربي”، في مشهد جمع أعلام الدول المشاركة على منصة واحدة تأكيدا للهوية المشتركة والتنوع الثقافي.

وتضمَّن الحفل استخدام الطائرات المسيَّرة لرسم تشكيلات ضوئية في سماء الاستاد، إضافة إلى عروض ألعاب نارية رافقت الإعلان الرسمي عن انطلاق النسخة الجديدة من البطولة.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن الافتتاح “يستعيد روح اللقاء العربي، ويؤكد أن الرياضة مساحة جامعة تتجاوز الحدود وتحتفي بالإنسان قبل المنافسة”، مشيرة إلى أن الرسائل الفنية تعكس قيم الحوار والعمل المشترك.

عدد المنتخبات المشاركة

ويشارك في النسخة الحالية 16 منتخبا عربيا، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير امتدادا لنجاح قطر في تنظيم كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما قبل أيام.

وعقب انتهاء العروض الافتتاحية، انطلقت المباراة الأولى بين قطر وفلسطين وسط ترقب كبير لبداية المشوار العربي الجديد على أرض الدوحة.