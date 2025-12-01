شاهد: قوة إسرائيلية خاصة تتسلل بسيارة مدنية وتختطف شابا من طولكرم

أظهر مقطع مصور بثته الجزيرة مباشر لحظة تنفيذ قوة إسرائيلية خاصة عملية تسلل في سيارة مدنية داخل ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، قبل أن تقوم باختطاف الشاب الفلسطيني أحمد عبد القادر نصر الله في عملية خاطفة تمت وسط الأحياء السكنية.

وبحسب المشاهد، وصلت القوة المتخفية إلى المكان وهي تستقل مركبة تحمل لوحات مدنية، ثم ترجل عناصرها بسرعة وقاموا باعتقال الشاب ونقله إلى جهة مجهولة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت، أمس الأحد، عملية اقتحام مفاجئة في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، تمكنت خلالها من اعتقال المطارد أحمد عبد القادر نصر الله.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، عدوانا عسكريا في مخيمات شمالي الضفة الغربية بدأه بمخيم جنين، وتوسع ليشمل مخيمي طولكرم ونور شمس شرقي طولكرم.

ومنذ أن بدأ حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية أكثر من 1085 فلسطينيا، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.