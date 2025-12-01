“غميت على الأرض”.. فلسطينية تروي لحظة إصابتها برصاص الاحتلال بالقرب من الخط الأصفر (شاهد)

لم تنته معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة مع وقف إطلاق النار الذي تخللته مئات من الخروقات أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى، بل تفاقمت المعاناة خاصة في المناطق المتاخمة للخط الأصفر، إذ تتمركز آليات جيش الاحتلال على بعد أمتار من مخيمات الأهالي، وتستهدف المواطنين بشكل يومي.

وأكدت امرأة فلسطينية أثناء حديثها مع الجزيرة مباشر أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحدود الشرقية لمنطقة جباليا البلد يطلقون النيران بشكل عشوائي على المدنيين، مما أدى إلى إصابتها أثناء محاولتها الفرار من الرصاص.

وقالت “كنت أحاول الحصول على علاج لزوجي، وبينما أنا واقفة اخترقت رصاصات طائشة قدمي وانفجرت، لست أنا فقط، بل أربعة أشخاص آخرين”.

ولفتت إلى أنها كانت خائفة للغاية ولم تستوعب حينها ماذا حدث لها، لكن بعد نقلها إلى المستشفى اكتشف الأطباء وجود 6 شظايا في رجليها، وقالت “نعيش في مخيم حلاوة ودائمًا ما يستهدفنا الجنود، مما يصيبنا بالخوف الشديد والشعور بالعجز لأننا لا نستطيع فعل شيء”.

وأشار أحد سكان المنطقة ويدعى أحمد إلى أن الأهالي يعانون أمر المعاناة بسبب وجودهم في منطقة قريبة من جيش إسرائيل “يتعمد الاحتلال إطلاق الرصاص العشوائي على المواطنين، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد بينهم نساء، وعندما يسألنا أحد لماذا لا تذهبون إلى مكان آخر، فنجيب بأنه لا يوجد لدينا مكان إذ إن الردم في جميع أنحاء غزة”.

وشدد على انعدام الخيارات أمام سكان هذه المنطقة “فإما أن منازل بعضنا قد هدمت بالكامل، أو من ما زالت منازلهم قائمة لا يستطيعون الوصول لها بسبب تواجدها داخل الخط الأصفر”.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل لمساعدة أبناء غزة، خاصة في ظل دخول فصل الشتاء، وكون الخيام التي أُرسلت أثبتت فشلها أمام المنخفضات الجوية والأمطار، إذ غرقت كليا.

وعبر عن تخوف الأهالي من تطور سوء الأوضاع المعيشية لعدم قدرة الدفاع المدني على الوصول إلى الأهالي المصابين برصاص جيش الاحتلال، بسبب تدمير الطرقات وشبه انعدام المواصلات، مع غزارة الأمطار.