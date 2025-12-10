إيميل مايكل.. أمريكي من أصل مصري مكلف بتطوير تكنولوجيا الجيش الأمريكي (فيديو)

أثار اختيار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيميل مايكل، وهو مصري الأصل، لمنصب نائب وزير الحرب الأمريكي لشؤون الهندسة والابتكار اهتماما كبيرا من قبل وسائل الإعلام، وتساؤلات عن تجاربه وخبراته التي كانت وراء هذا الاختيار، والمهام التي سيقوم بها في وزارة الحرب.

وكان مايكل مديرا تنفيذيا للأعمال بشركة “أوبر” الأمريكية الشهيرة، ونائبا لرئيس الشركة، وتمكن فيما بين 2013 و2017 من رفع قيمتها السوقية من 4 مليارات دولار إلى ما يتجاوز 68 مليار دولار، وفق ما ذكره موقع بلومبرغ الاقتصادي.

ونجح مايكل خلال إدارته لشركة “أوبر” في عقد شراكات ناجحة مع جهات حكومية، كما تمكن من إقناع القطاع الخاص بضخ استثمارات هائلة في الشركة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في حجم أعمال الشركة في وقت قصير.

ويحمل مايكل درجة الدكتوراه في القانون من جامعة ستانفورد، كما حصل على البكالوريوس من جامعة هارفارد الشهيرة.

وسبق لمايكل أن شغل منصب مساعد خاص لوزير الدفاع عندما كان روبرت غيتس في هذا المنصب. ويعمل مايكل الآن بشكل وثيق مع بيت هيغسيث، وزير الحرب، ويقدم له الاستشارات في مجالات التكنولوجيا المختلفة.

ضمان التفوق التكنولوجي

ويدير مايكل في منصبه الجديد جهود الإدارة الأمريكية لضمان التفوق التكنولوجي للجيش الأمريكي، خاصة أمام الصين، في ظل منافسة شرسة بين واشنطن وبيجين في تطوير التكنولوجيا.

ومن أبرز المجالات التي سيعمل مايكل على تطويرها، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والعمل على ربط شركات التكنولوجيا الأمريكية، التي ضخت استثمارات هائلة في هذا المجال، بالجيش الأمريكي.

ووفقا لموقع وزارة الحرب الأمريكية، يعمل مايكل على تطوير 6 مجالات تكنولوجية حيوية ستحدد مستقبل التفوق العسكري الأمريكي.

والهدف من تطوير هذه المجالات، وفق وزارة الحرب الأمريكية “تقديم نتائج فورية وملموسة للمقاتلين، وضمان بقاء الولايات المتحدة القوة القتالية الأكثر فتكًا في العالم”.

وتشمل هذه المجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي التطبيقي والتصنيع الحيوي وتقنيات اللوجستيات، والسيطرة على المعلومات الكمية ومعلومات ساحة المعركة، والطاقة الموجهة والسرعات فوق الصوتية.