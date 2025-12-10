العثور على رفات مجهولة وسط بحث متواصل عن جثمان آخر جندي إسرائيلي في غزة (شاهد)

تواصلت في حيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، عمليات البحث عن جثة الجندي الإسرائيلي المفقود، الرقيب أول ران جويلي، بمشاركة المقاومة الفلسطينية وفِرق الصليب الأحمر واللجنة الهندسية المصرية.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أن هذه الجولة من البحث هي السادسة من نوعها خلال الأسابيع الأخيرة، لافتًا إلى أن مركبة تابعة للمقاومة غادرت الموقع وهي تحمل شيئًا لم تُعرف طبيعته بعد، في انتظار التأكيد الرسمي.

وقال إن مصادر خاصة تحدثت عن العثور على جزء من رفات مجهولة الهوية، دون تحديد ما إذا كانت تعود للجندي المفقود، في انتظار إعلان رسمي من المقاومة.

إغلاق ملف الأسرى

وفي هذا السياق، أكدت سرايا القدس –على لسان الناطق باسمها أبو حمزة– أن ملف الأسرى لديها قد أُغلق كليًّا، داعيةً إلى الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن المتوقع أن تُستأنف عمليات البحث بهدف إنهاء الملف نهائيًّا، ويُرجَّح اتضاح التفاصيل خلال الساعات المقبلة.

وترهن تل أبيب بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بتسلمها كل جثث الأسرى، بينما يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم الجيش الإسرائيلي، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض المنازل التي دمرها خلال حرب الإبادة، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.