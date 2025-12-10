الأخبار|أمريكا

عنف مسلح.. إطلاق نار في جامعة ولاية كنتاكي الأمريكية

إطلاق نار في جامعة ولاية كنتاكي (أسوشيتد براس)
Published On 10/12/2025

أسفر إطلاق نار في جامعة ولاية كنتاكي  الأمريكية عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة وفق ما نقلت شبكة أي بي سي عن الشرطة الأمريكية.

بينما أعلن حاكم ولاية كنتاكي، عن وقوع عدد من الإصابات جراء إطلاق النار، مشيرا إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على مشتبه به.

مازالت أسباب ودوافع الحادث مجهولة حتى اللحظة.

المصدر: إيه بي سي نيوز + الجزيرة مباشر

