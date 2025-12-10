عنف مسلح.. إطلاق نار في جامعة ولاية كنتاكي الأمريكية
Published On 10/12/2025
أسفر إطلاق نار في جامعة ولاية كنتاكي الأمريكية عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة وفق ما نقلت شبكة أي بي سي عن الشرطة الأمريكية.
We are aware of a reported shooting at Kentucky State University in Frankfort. At this time, we are aware of some injuries. We will share more information as available. Law enforcement are on scene, and a suspect has been arrested. Let’s pray for all those affected.
— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) December 9, 2025
بينما أعلن حاكم ولاية كنتاكي، عن وقوع عدد من الإصابات جراء إطلاق النار، مشيرا إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على مشتبه به.
مازالت أسباب ودوافع الحادث مجهولة حتى اللحظة.
المصدر: إيه بي سي نيوز + الجزيرة مباشر