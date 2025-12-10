عنف مسلح.. إطلاق نار في جامعة ولاية كنتاكي الأمريكية

أسفر إطلاق نار في جامعة ولاية كنتاكي الأمريكية عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة وفق ما نقلت شبكة أي بي سي عن الشرطة الأمريكية.

We are aware of a reported shooting at Kentucky State University in Frankfort. At this time, we are aware of some injuries. We will share more information as available. Law enforcement are on scene, and a suspect has been arrested. Let’s pray for all those affected. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) December 9, 2025

بينما أعلن حاكم ولاية كنتاكي، عن وقوع عدد من الإصابات جراء إطلاق النار، مشيرا إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على مشتبه به.

مازالت أسباب ودوافع الحادث مجهولة حتى اللحظة.