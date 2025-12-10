غزة.. نقل جثامين الشهداء من مستشفى الشفاء إلى مقبرة دير البلح (فيديو)

تواصل وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، نقل جثامين الشهداء المدفونين داخل أسوار مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة إلى مقبرة دير البلح في جنوب قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني عن استخراج جثامين أكثر من 30 شهيدا من مقبرة جماعية في مجمع الشفاء، من أصل أكثر من 300 شهيد دفنوا في المقبرة.

عاجل | الدفاع المدني في غزة: أكثر من 300 شهيد دفنوا في مقبرة جماعية بمجمع الشفاء الطبي ونعمل على استخراج الجثامين#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/mXAHpI8MNg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 10, 2025

وحصلت كاميرا الجزيرة مباشر على صور خاصة لعملية نقل الرفات، التي تجري بالتنسيق بين العديد من الجهات الحكومية في القطاع.

وأظهرت اللقطات الخاصة التي حصلت عليها كاميرا الجزيرة مباشر رفات الشهداء داخل أكياس بيضاء موضوعة على الأرض عقب إخراجها من مغسلة تغسيل وتكفين الموتى التابعة لمستشفى الشفاء.

وقال الدفاع المدني في القطاع أثناء إحدى عمليات النقل، الأحد، إن مقابر المجهولين تزداد في غزة بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المعدات الطبية اللازمة للتعرف على الجثامين.

وشهد قطاع غزة خلال الحرب عمليات دفن واسعة للشهداء في مقابر مؤقتة وجماعية، خصوصا في المناطق المحاصرة بمدينة غزة وشمالي القطاع، إلى جانب انتشار الدفن العشوائي في ساحات المدارس والمستشفيات والشوارع والأسواق، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المقابر الرسمية.