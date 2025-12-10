الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

غزة.. نقل جثامين الشهداء من مستشفى الشفاء إلى مقبرة دير البلح (فيديو)

نقل رفات الشهداء من مستشفى الشفاء إلى مقبرة دير البلح
مدة الفيديو 01 دقيقة 46 ثانية 01:46
Published On 10/12/2025
|
آخر تحديث: 04:29 PM (توقيت مكة)

حفظ

تواصل وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، نقل جثامين الشهداء المدفونين داخل أسوار مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة إلى مقبرة دير البلح في جنوب قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني عن استخراج جثامين أكثر من 30 شهيدا من مقبرة جماعية في مجمع الشفاء، من أصل أكثر من 300 شهيد دفنوا في المقبرة.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وحصلت كاميرا الجزيرة مباشر على صور خاصة لعملية نقل الرفات، التي تجري بالتنسيق بين العديد من الجهات الحكومية في القطاع.

وأظهرت اللقطات الخاصة التي حصلت عليها كاميرا الجزيرة مباشر رفات الشهداء داخل أكياس بيضاء موضوعة على الأرض عقب إخراجها من مغسلة تغسيل وتكفين الموتى التابعة لمستشفى الشفاء.

رفات الشهداء قبل إخراجها من مغسلة تغسيل وتكفين الموتى (الجزيرة)
رفات الشهداء قبل إخراجها من مغسلة تغسيل وتكفين الموتى (الجزيرة)

وقال الدفاع المدني في القطاع أثناء إحدى عمليات النقل، الأحد، إن مقابر المجهولين تزداد في غزة بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المعدات الطبية اللازمة للتعرف على الجثامين.

وشهد قطاع غزة خلال الحرب عمليات دفن واسعة للشهداء في مقابر مؤقتة وجماعية، خصوصا في المناطق المحاصرة بمدينة غزة وشمالي القطاع، إلى جانب انتشار الدفن العشوائي في ساحات المدارس والمستشفيات والشوارع والأسواق، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المقابر الرسمية.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان