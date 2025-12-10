كارثة إنسانية في مأرب.. البرد يقتل طفلا في مخيم الرميلة والنازحون يستغيثون (فيديو)

في ظل موجة البرد الشديدة التي تضرب محافظة مأرب اليمنية مع دخول فصل الشتاء، رصدت الجزيرة مباشر المعاناة القاسية للنازحين في مخيم الرميلة، الواقع شرق مدينة مأرب بنحو 3 كيلومترات.

ويعد مخيم الرميلة واحدا من أكثر من 200 مخيم في المنطقة، ويتكون من مساكن بدائية من الطرابيل والزنك والقش لم تُستبدل منذ سنوات.

وأكد مسؤول المخيم، عبد الله، للجزيرة مباشر، أن الأوضاع الإنسانية وصلت إلى درجة الكارثة، مشيرا إلى أن البرد يهدد حياة النازحين، خاصة الأطفال وكبار السن.

وفاة طفل ونقص حاد في خيام الإيواء

وأضاف أن هذا المخيم يعاني من انعدام الإمدادات من المواد الإيوائية والبطانيات والفرش وغيرها.

وكشف أنه نتيحة لذلك “توفي أحد الأطفال بسبب موجة البرد الشديدة التي نزلت على المخيم”.

وناشد عبد الله الجهات الرسمية المحلية والمنظمات الدولية بـ”تفعيل دورها كجهة إنسانية وتلبية احتياجات النازحين في أسرع وقت ممكن”.

شهادات من داخل الخيام

ودخل مراسل الجزيرة مباشر عدداً من الخيام البدائية التي تتضاعف فيها المعاناة مع البرد، خصوصاً أن المنطقة صحراوية وتشهد موجات برد قاسية بعد المغرب.

وعبّرت إحدى المسنات عن عجزها قائلة: “البرد يضربنا. ننتظر المكتوب من الله”.

وتشكو ربة أسرة تتكون من 7 أفراد قائلة “البرد شديد. لا عندنا بطانيات ولا فرش ولا ملابس”. وأكدت أنهم لم يتلقوا أي مساعدات.