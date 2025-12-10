من نيويورك.. رئيس إسرائيل يشن هجوما عنيفا على زهران ممداني (فيديو)

من داخل مدينة نيويورك، وجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ انتقادات علنية إلى عمدة المدينة المنتخب زهران ممداني، واتهمه بأنه لا يخفي كراهيته لإسرائيل والشعب اليهودي.

وتحدث هرتسوغ، في حفل بجامعة “يشيفا” في نيويورك الأحد، عما زعم أنه “العداء الممنهج للسامية، وقلب حقائق الهولوكوست، ونظريات المؤامرة في كل مكان، ومنصات كراهية اليهود على وسائل التواصل الاجتماعي والإفلاس الأخلاقي المتخفي في صورة العدالة الاجتماعية”، مضيفا أن “كل هذا ارتفع بشكل مقلق”.

رئيس إسرائيل ذهب إلى نيويورك ليهاجم عمدتها الجديد! pic.twitter.com/TVlCxWBbvw — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 9, 2025

وأضاف “نعرف جميعا أن اليهود دوما هم أول، وليس آخر، من يتم شيطنتهم واستهدافهم ومعاملتهم على أنهم غرباء”.

وشن هرتسوغ في خطابه هجوما عنيفا على ممداني قائلا “نشهد هنا (في نيويورك) صعود عمدة جديد منتخب للمدينة، لا يخفي أبدا ازدراءه لدولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية، الدولة القومية الوحيدة للشعب اليهودي”.

“خطاب فظيع”

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن هرتسوغ تناول في خطابه مظاهرة جرت الشهر الماضي خارج كنيس يهودي في نيويورك، عندما كان يستضيف فعاليات لتشجيع الهجرة إلى إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم ممداني أنه يرفض استخدام لغة معادية خلال المظاهرة لكن “لا ينبغي استخدام هذه الأماكن المقدسة للترويج لأنشطة تنتهك القانون الدولي”.

وفي هذا السياق انتقد هرتسوغ بشكل خاص “رد العمدة الجديد على اليهود الذين يفكرون في إكمال حلمهم الصهيوني بالهجرة إلى إسرائيل وقوله إنهم ينتهكون القانون الدولي ويدنسون حرمة الكنيس”. ووصف هذا الموقف من جانب ممداني بأنه “خطاب فظيع”.

وأضاف هرتسوغ أن “نزع الشرعية عن حق الشعب اليهودي في وطنه القديم، وحلمه القديم بالقدس، يشرعن العنف ويقوض حرية الدين، وهذا معاد لليهود ولأمريكا“.

“رئيس دولة تمارس الإبادة”

وعلّق المحامي ديلان ويليامز في منشور على منصة “إكس” على ما قاله هرتسوغ قائلا “لا ينبغي لرئيس دولة تواجه تهما بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي أن يأتي للولايات المتحدة ويهاجم مسؤولين محليين منتخبين”.

وبدوره سخر تيري نورمان في منشور آخر من خطاب هرتسوغ قائلا “زعيم دولة ترتكب إبادة جماعية يأتي إلى نيويورك ليخبر الأمريكيين بما يجب أن يفعلوه في بلدهم”.

كما انتقد حساب منظمة “يهود التوراة” ما قاله هرتسوغ وتساءل “إذا كانت إسرائيل دولة ديمقراطية فكيف يمكنها أن تدعي أنها دولة قومية لليهود من جنسيات أخرى؟ قبل إلقاء المواعظ على الآخرين على الصهاينة أن يلقوا نظرة فاحصة في المرآة”.