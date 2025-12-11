البرد القارس يُودي بحياة الرضيعة رهف أبو جزر في خان يونس (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بوفاة رضيعة فلسطينية يبلغ عمرها 8 شهور بسبب البرد القارس في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، اليوم الخميس.

وقال المراسل إن الرضيعة رهف أبو جزر توفيت بسبب البرد الشديد وغرق الخيمة التي تسكن بها الأسرة في مواصي خان يونس جراء الأمطار الغزيرة.

وأكدت والدة الرضيعة أن الصغيرة لم تكن تعاني من أي أعراض مرضية وأنها قامت بإرضاعها قبل نومها، مشيرة إلى أن البرد كان شديدا في الخيمة التي يسكنون بها.

وتعكس وفاة الرضيعة الفلسطينية خطورة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وخاصة على الأطفال والنازحين الذين يعيشون في خيام ضعيفة وغير مؤهلة لمواجهة الطقس البارد.

يأتي ذلك في وقت يعاني فيه أهالي غزة من انعدام المأوى ونقص الغذاء والعلاج، وعدم وجود وسائل التدفئة بسبب شح الوقود، في ظل منخفض جوي عاصف وبارد وأمطار غزيرة.

وتعرضت مئات من خيام النازحين الفلسطينيين في مناطق مختلفة بقطاع غزة للغرق، اليوم الخميس، لليوم الثاني، بعد أمطار غزيرة ضمن تأثير منخفض جوي جديد يهدد آلاف النازحين بالقطاع.

وأعلن الدفاع المدني بغزة، في بيان، أنه أخلى عشرات الخيام بعد غرقها عقب أمطار غزيرة في رفح جنوبي القطاع، وحذر من تفاقم الأوضاع في حال استمرار المنخفض الجوي الجديد مع عدم وجود مساكن مؤقتة تؤوي النازحين.