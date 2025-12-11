مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية ويخطّون شعارات عنصرية شرق بيت لحم (فيديو)

أحرق مستوطنون إسرائيليون 3 مركبات فلسطينية في منطقة المنشية شرق مدينة بيت لحم، وكتبوا شعارات عنصرية على جدار أحد المنازل قبل انسحابهم من المكان، بحسب ما أفاد سكان محليون.

وقال المواطن ناصر الشلالدة صاحب إحدى المركبات المتضررة، إن الهجوم وقع قرابة الساعة الثانية فجر الثلاثاء، أثناء نوم الأهالي، مما أدى إلى حالة من الخوف والهلع، خاصة بين الأطفال والنساء.

وأضاف ناصر الشلالدة أن محاولات السكان إخماد النيران باءت بالفشل، وقال إن المستوطنين هدّدوا بالعودة، في ظل ما وصفه بغياب الحماية.

الاعتداء تزامن مع حملة اعتقالات

من جانبه، أفاد رئيس مجلس قرية مراح رباح، حسين الشيخ، أن الاعتداء تزامن مع حملة اعتقالات في القرية لأسرى محررين، موضحا أن إحدى المركبات المحروقة كانت متوقفة قرب غرفة للأطفال، الأمر الذي ضاعف من خطورة الموقف.

وأكد رئيس المجلس أن الاعتداءات تتكرر بشكل شبه يومي في المناطق القريبة من الشارع الالتفافي.

وقال رئيس مجلس قرية المنشية، خضر أبو دية، إن الحريق وقع على مسافة قريبة من محطة وقود حديثة الإنشاء، محذرا من أن الحادث كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة، ومطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف اعتداءات المستوطنين.

ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة هجمات متصاعدة شهدها جنوب الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة، شملت الاعتداء على المواطنين وحرق الممتلكات، وسط غياب إجراءات رادعة توقف هذه الهجمات.