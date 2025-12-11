منخفض جوي يمزق خيام غزة.. سيول تغرق النازحين وصرخات الأمهات تهزّ المنصات (شاهد)

اجتاح منخفض جويّ عنيف قطاع غزة فأغرق آلاف الخيام التي تقيم فيها العائلات النازحة، إذ لم تصمد الأقمشة الهشّة أمام السيول التي حولت المخيمات إلى مساحات شاسعة من الطين والمياه الراكدة، لتبتلع ما تبقى من حياة أثقلها القصف والنزوح والبرد.

ووثّق ناشطون مقاطع فيديو مؤلمة تُظهر حجم المأساة داخل خيام غمرتها المياه حتى ارتفاع نصف متر وأكثر، في حين حاول الأهالي انتشال أطفالهم من تحت الماء.

وفي مقطع فيديو، ظهرت امرأة فلسطينية عائدة إلى خيمتها المدمرة، تصرخ بمرارة “لماذا تحاربوننا لأكثر من سنتين؟ هل في غزة سلاح نووي؟”.

صور تعكس المأساة

وعلى المنصات الرقمية، تناقل الغزيون صورا وفيديوهات تعكس حجم المأساة. وكتب المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش “غرقت غزة اليوم بأطفالها ونسائها.. الخيمة التي لم تكن يوما بيتا، أصبحت الوطن الوحيد لمن هدم بيته”.

وأضاف الصحفي أحمد حمدان “الخيام تُقتلع من الرياح وتغرق من الأمطار، وأهلها يرتجفون من البرد ويسألون: وين نروح؟”.

أما الصحفي همام فكتب “تغرق خيمتك وتلاقي المدرسة غرقانة والشارع نهر مي.. نضحك ضحكة مزيفة من العجز والقهر”.

وأكد مدونون أن هذه المشاهد ستتكرر مع كل منخفض جوي، وأن العالم سيتعوّد على رؤية الأطفال وهم يغرقون كما تعود على رؤيتهم تحت الأنقاض، حيث كتب أحدهم معلقا “سيقفون لالتقاط اللقطة ثم يمضون، ويبقى أهل غزة وحدهم في معاناتهم اليومية”.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بوفاة رضيعة فلسطينية يبلغ عمرها 8 شهور بسبب البرد القارس في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، اليوم الخميس.

وقال المراسل إن الرضيعة رهف أبو جزر توفيت بسبب البرد الشديد وغرق الخيمة التي تسكن بها الأسرة في مواصي خان يونس جراء الأمطار الغزيرة.