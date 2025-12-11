وسط خيام الغرق والجوع.. طفلان من غزة يخطفان القلوب بحلم العمل في الإعلام (فيديو)

من قلب الخيام التي غمرتها الأمطار في قطاع غزة، برزت شهادتان لطفلين فلسطينيين يحلمان بأن يصبحا صحفيين رغم قسوة النزوح والبرد.

الطفلة دانا عبّرت أمام كاميرا الجزيرة مباشر، عن امتنانها لإتاحة الفرصة لها كي تنقل ما يعيشه النازحون، مؤكدة حلمها بأن تصبح مذيعة في المستقبل، كما كشف الطفل الآخر رغبته في مواصلة مسيرة الصحفيين، ليصبح مذيعًا يروي معاناة أهله للعالم.

وخلال اللقاء، تبادل الطفلان الأدوار في طرح الأسئلة والإجابة عنها، حيث وصفت دانا حياتهم خلال الحرب بأنها شديدة القسوة، من تنقل مستمر بين أماكن النزوح إلى فقدان الأحبة والجيران.

كما تحدثت عن معاناتهم خلال موجة الأمطار الأخيرة التي أغرقت الخيام، قبل أن تروي رحلتها في حفظ القرآن خلال عام واحد، مستفيدة من برامج التحفيظ البسيطة داخل المخيمات.

واختتم الطفلان حديثهما برسالة أمل مؤثرة، مؤكدين استمرارهما في مشاركة قصص غزة رغم الألم والظروف الصعبة، وموجهين التحية لمتابعي الجزيرة مباشر.