“الدولار الأسود”.. عمليات نصب متقنة تهز السوق اللبناني وهؤلاء أبرز ضحاياها (فيديو)
انتشرت في السوق اللبناني ظاهرة احتيالية جديدة تُعرف بـ “الدولار الأسود”، وهي خدعة متقنة تستهدف خداع المواطنين والتجار بوعود ربح سريع.
أكد خبير الاقتصاد والأسواق الملية عماد عكوش في مقابلة مع الجزيرة مباشر أن “الدولار الأسود هو عبارة عن خدعة، فعليا ما في شيء اسمه دولار أسود.”
وأضاف أن هذه الخدعة تعتمد على إظهار أوراق سوداء (ليست دولارات) وكأنها مغطاة بمسحوق معين، ثم تتم إزالة هذا المسحوق بمسحوق آخر، مما يظهر وكأن الورقة تحولت إلى ورقة مالية حقيقية.
وأوضح “إما عم بيتم دهن بعض الميات بمسحوق معين… وبيرجعوا باستعمال مسحوق آخر بيبين أنه هي مية”. أو عبر استخدام “عملية خفة معينة بيستخدموها” لإيهام الضحية بأن الأوراق السوداء قد تحولت إلى دولارات حقيقية بعد معالجتها.
نوعية الضحايا
بينما قال الصراف المالي سمير الخطيب للجزيرة مباشر إن هذه العصابات لا تستهدف الصرافين أو التجار الكبار، بل تركز على المواطنين العاديين.
وتابع “اللي عم بيوروجوا الدولار الأسود ما هيجوا عند صراف، لأنه بيعرفوا أنه هايدي ما حتركب معه، بس عم يخضعوا فيها العالم البسيطين.”
وأكد مواطنون لبنانيون استعرضت الجزيرة مباشر أراءهم أن الظاهرة هي عملية “نصب واحتياط” جديدة، محذراين الناس من الوقوع ضحيتها.
واعتبروها دليلا على تطور أساليب عصابات الاحتيال في لبنان “هايدي خطة جديدة لنصبه الاحتيار، بس شكلوا بعدهم ما عرفوا كثير كيف يمشوها.”