انهيارات وضحايا ومسجد غريق.. المنخفض الجوي يفضح آثار ما فعله الاحتلال بغزة (فيديو)

تسبب المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة، في مصرع عدد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين، إثر انهيار منازل وغرق مناطق واسعة من أنحاء القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بمصرع 5 أشخاص من عائلة بدران جراء انهيار منزل يؤوي نازحين في منطقة بئر النعجة ببيت لاهيا شمال القطاع، حيث تم انتشال شهيد من عائلة بدران.

وتم نقل جثمان الشهيد إلى مجمع الشفاء الطبي، وذكر أحد الأقارب أن المنزل قد انهار بفعل الأمطار الغزيرة، حيث كانت تسكنه أسرة بدران وتم انتشال جثمان شخص واحد.

وقال إن عدم وجود معدات حفر يعوق عملية انتشال الجثامين، وإن الجثمان الذي تم انتشاله استخدمت فيه فقط معدات صغيرة لا يمكنها العمل في مثل هذه الانهيارات.

وناشد اللجنة الفنية المصرية، توفير المعدات اللازمة لاستخدامها في مثل هذه الحالات، وسط المصاعب الكبيرة التي تواجه السكان، في ظل الأمطار الغزيرة والبرد القارس.

كما أظهرت صور خاصة بالجزيرة مباشر (مسجد الفاروق) بالنصيرات -الذي تعرض للقصف الإسرائيلي في وقت سابق- وقد غرق بالمياه بفعل الأمطار وسط القطاع، فجر اليوم الجمعة.

وبيّن “الفيديو” أعدادا قليلة من المصلين، وهم يستعدون لإقامة الصلاة، فيما أخذ أحد المصلين يعمل جاهدا لإخراج الماء من داخل المسجد، والذي كانت آثار القصف تظهر بشكل واضح على جدرانه وسقفه.

8 ضحايا بينهم 3 أطفال

وذكرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الجمعة، أن 8 بينهم 3 أطفال لقوا مصرعهم، فيما انهار 12 مبنى بسبب المنخفض الجوي في القطاع خلال الساعات الماضية.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بانهيار مبنى من 4 طوابق يعود إلى عائلة أبو صفية جراء الأمطار في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما قالت وزارة الداخلية، إنها تلقت أكثر من 4300 نداء استغاثة من الأهالي بمختلف محافظات غزة منذ بدء المنخفض الجوي.

وأدى المنخفض، إلى غرق مخيمات كاملة في منطقة المواصي في خان يونس، وتضرر مناطق واسعة بدير البلح، والسوق المركزي في النصيرات، إضافة إلى منطقتي “اليرموك والميناء” في مدينة غزة.