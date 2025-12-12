حريق هائل يلتهم مبنى سينما غرناطة في بغداد (فيديو)

أتى حريق ضخم مساء الخميس على مبنى سينما غرناطة في العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أعلنت مديرية الدفاع المدني.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة النيران وهي تلتهم أجزاء واسعة من المبنى، وسط انتشار مكثف لفرق الدفاع المدني التي هرعت إلى موقع الحادث لمحاولة السيطرة على الحريق.

لاحقا أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق أنها تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مبنى سينما غرناطة في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد، دون أن توضح حجم الخسائر الناتجة عنه

وذكرت المديرية في بيان أن فرقها نجحت في إخماد النيران التي اشتعلت داخل المبنى المكوّن من أربعة طوابق، والذي جرى استخدامه مخزنا للملابس المستعملة.

وأوضحت أن عملية الإطفاء استدعت استنفار فرق الدفاع المدني في جانب الرصافة، والاستعانة بعربات حديثة، إضافة إلى استخدام عربة السلم للوصول إلى الطوابق العليا والسيطرة على الحريق.

وأشار البيان إلى أن مديرية الدفاع المدني سبق أن أحالت المبنى إلى جلسة فصل وفقاً لقانون الدفاع المدني، بسبب افتقاره لمستلزمات الإطفاء ومخالفته تعليمات السلامة، خاصة بعد تحويله من دار سينما إلى مخازن عشوائية لا تستوفي شروط الأمان.

وختمت المديرية بيانها بالتأكيد على أنها طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن المنطقة، مع استدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.