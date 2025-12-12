حفيدة القسام: هكذا تفسر تهديدات بن غفير بهدم قبر جدي (فيديو)

قالت ابتهال القسام، حفيدة الشهيد عز الدين القسام، إنها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف بن غفير إلى التهديد بهدم قبر جدها.

واعتبرت ابتهال في حديثها للجزيرة مباشر أن هذا الخطاب وهذه السلوكيات تنم عن ضعف وخوف وربما اضطراب نفسي، إذ تكشف أن رمزية القسام لا تزال مؤثرة عبر رجاله الذين حملوا اسمه واستمروا على نهجه.

وتتوقف عند تصريح بن غفير الذي يزعم فيه أن الأرض أرضه والوطن وطنه، وترى أنه يعكس شكًّا داخليًا، فصاحب الحق لا يحتاج إلى تكرار أنه يملك الأرض. وتشير إلى أن تلك الرسائل غير المباشرة تعبّر عن خوف من زوال هذه “الدولة المارقة” التي قامت على الدماء والظلم.

وتقول إن بن غفير يقف أمام قبر القسام ويخشى رمزيته، رغم اعتقاده الخاطئ بأن القسام محصور داخل قبره، بينما الشهيد كما تؤكد حيٌّ برمزيته، وبأفكاره التي أسست لنهج الجهاد في فلسطين وبلاد الشام.

وتضيف ابتهال القسام أن هذه التصرفات لا تُواجَه بالاستهانة، لكنها تُقرأ كدليل على الجبن والضعف، وأن بن غفير لو لم يكن خائفًا فعليًا من هذا الرمز ورجاله، لما لجأ إلى مثل هذه الأفعال.

وفي ما يتعلق بإمكانية تنفيذ الاحتلال تهديده، تؤكد أن الشهيد عز الدين القسام سيبقى حيًا برمزيته وجهاده واستشهاده، مثل سائر الشهداء الذين ساروا على دربه.

وتشدد على أنها لا تناشد أحدًا لوقف التهديدات، فمَن لم تُحركه دماء الأطفال والنساء والشيوخ في غزة، ومَن لم يستجب لغرقهم بالمياه كما رأى العالم، لن يتحرك بسبب تهديد يستهدف قبر القسام..

وتوضح أنها لا تقلل من شأن المقبرة أو قبر القسام، لكنها تعتبر أن تصرفات بن غفير تنمّ عن مرض نفسي، وأنه يحاول من خلال هذه الخطوة تحويل الأنظار عمّا يجري في غزة.

وفي ختام الحوار، توضح أن ما يجري في غزة اليوم يجب أن يكون البوصلة، وأن أولويات التحرك الإنساني لا ينبغي أن تنحرف عن معاناة أهلها.