خيام ممزقة وبرد لا يرحم الأطفال.. جباليا تطلق صرخة استغاثة لمواجهة الشتاء (فيديو)

في جولة ميدانية لمراسل الجزيرة مباشر داخل مخيمات النزوح في جباليا شمالي قطاع غزة، تكشفت أوضاع إنسانية قاسية يعيشها الأطفال والعائلات داخل خيام ممزقة لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف.

ويعاني الأهالي من غياب الأحذية والملابس الشتوية، فيما تفاقمت معاناتهم مع المنخفضات الجوية التي حولت الخيام إلى أماكن لا تصلح للعيش.

وخلال الجولة، تحدث نازحون عن ليالٍ شديدة البرودة يلفّون فيها أطفالهم ببطانيات ممزقة، فيما تضطر العائلات إلى ترقيع الخيام بقطع قماش يجري العثور عليها في الشوارع.

صراخ من شدة البرد

وأكد أحد الآباء المصابين بشظايا أنه يصرخ ليلا من شدة البرد، مضيفا أن الخيمة لا تمنع تسرب المياه، وأن الأطفال ينامون بلا أحذية أو ملابس تدفئهم.

كما اشتكت إحدى الأمهات من غياب الفُرش والبطانيات الصالحة، موضحة أن المياه تتسرب إلى داخل الخيمة رغم وضع الرمل حولها، وأن الأطفال يضطرون لاستخدام البطانية المبللة ذاتها لغياب أي بديل.

وأضافت أن نقص الملابس الشتوية ومواد التنظيف والشباشب يزيد من صعوبة الحياة اليومية داخل المخيم.

ويطالب النازحون المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والضغط لإدخال الملابس والأغطية والخيام السليمة والبيوت المتنقلة، مؤكدين أن أطفالهم يدفعون الثمن الأكبر.