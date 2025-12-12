رضيع وصغيرة يموتان بردا داخل الخيام.. الشتاء يحصد أرواح الأطفال في غزة (صور خاصة)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بوفاة رضيع في مدينة غزة نتيجة برودة الطقس مع استمرار المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، وسط ظروف إنسانية قاسية يعيشها المدنيون داخل الخيام والملاجئ البديلة.

وروى والد الطفل تفاصيل اللحظات الأخيرة قائلا إن العائلة اضطرت للانتقال إلى منزل مفرغ مغطى ببعض الشوادر في محاولة للوقاية من المطر والرياح.

وأضاف أن والدة الرضيع استيقظت فجر أمس لتجده وقد ازرقّ لونه، فحاولوا نقله بشكل عاجل إلى مستشفى الشفاء ثم إلى مستشفى الرنتيسي، لكن درجة حرارته كانت بين 33 و34، ما أثر على وظائف جسده كافة قبل أن يتوفى.

ولليوم الثالث على التوالي، يضرب المنخفض الجوي القطبي “بيرون” قطاع غزة ما تسبب بمأساة حقيقية فاقمت معاناة الناجين من حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل على مدار عامين.

وفاة طفلة أخرى

وفي سياق متصل، أكد مراسل الجزيرة مباشر وفاة طفلة جديدة بسبب البرد الشديد، ليرتفع عدد وفيات الأطفال منذ صباح اليوم الجمعة إلى طفلين.

وقال والد الطفلة، البالغة من العمر 9 سنوات، إن مياه الامطار كانت تتسرب باستمرار إلى داخل الخيمة، وإن العائلة كانت تضطر لرمي الفراش خارجا لمحاولة تجفيف المكان.

وأوضح أن ابنته لم تحتمل موجة البرد القارسة وظلت تعاني حتى الخامسة فجرا، ولم تتمكن العائلة من نقلها إلى المستشفى في الوقت المناسب، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بالظروف الجوية القاسية.

ورفعت هاتان الوفيتان إجمالي وفيات الأطفال نتيجة البرد بغزة منذ بدء المنخفض الجوي الأربعاء إلى 3، حيث أكد مدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش، أنه خلال اليومين الماضيين تم تسجيل حالة وفاة واحدة لطفلة جراء تداعيات المنخفض والبرد.