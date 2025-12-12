نازحون يروون معاناتهم في مواجهة الطقس القاسي بقطاع غزة (فيديو)

ما زالت آثار المنخفض الجوي الذي يضرب غزة منذ فجر الأربعاء تلقي بظلالها المأساوية على الأهالي، وسط معاناة شديدة للنازحين.

قال نازح عرف عن نفسه باسم بشير إنه ظل طوال الليل مستيقظًا بسبب الأمطار، محاولًا إصلاح أو ترميم ما يمكن ترميمه في خيمته التي تؤوي سبعة أشخاص، لكن محاولاته باءت بالفشل.

ووصف ما يعيشه مع أهله بأنه نوع من التشرد الذي لا يوصف، مشيرًا إلى أنه طلب مرارًا توفير خيمة مناسبة لهم دون جدوى، لافتًا إلى أن زوجته على بعد عشرة أيام فقط من الولادة.

وطالب بشير بتوفير كرفانات، معتبرًا أنها الحل الوحيد الذي يتناسب مع وضعيتهم ويقيهم من الأمطار والطقس البارد.

بينما قال نازح آخر من مخيم البريج إن الضرورة والفاقة أجبرت سكان غزة على طلب المساعدة، بعد أن فقدوا كل ما يملكون بسبب الحرب، والتي دمرت حياتهم وممتلكاتهم.

وأضاف أنه كان تاجر سيارات ويمتلك منزلاً كبيرًا من أربعة طوابق وآخر في مدينة غزة، إلا أن كليهما انهار بسبب قصف الاحتلال.

وأبدى استياءه من تجاهل المؤسسات والجمعيات الخيرية له ولأسرته، ما اضطره للاعتماد على نفسه في تلبية احتياجاته اليومية. وطالب أيضًا بتوفير كرفانات، مؤكدًا أنها الحل الوحيد الملائم لوضعهم، لحمايتهم من الأمطار والبرد القارس.