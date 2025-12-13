ارتفاع الأسعار في اليمن.. كيف أثر في حياة المواطنين في محافظة تعز؟ (فيديو)

خلال جولة ميدانية للجزيرة مباشر في السوق المركزي بمحافظة تعز، عبّر مواطنون عن استيائهم من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والخضروات، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية واستمرار التوترات السياسية.

وقال عبد الرحمن القلال إن ما شهدته المحافظات الجنوبية من أحداث انعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية، التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، محذراً من أن استمرار التصعيد قد يقود المنطقة إلى عواقب لا تُحمد.

ودعا القلال السياسيين في المجلسين الانتقالي والرئاسي، إلى جانب الأحزاب السياسية، إلى تحمّل مسؤولياتهم بجدية تجاه الأوضاع المعيشية للمواطنين.

من جانبه، أوضح أحمد الصهباني أن الأسعار ارتفعت “بشكل جنوني” نتيجة غياب الرقابة، مشيراً إلى أن أسعار الصرف شهدت انخفاضاً ملحوظاً، إلا أن أسعار المواد الغذائية لم تنخفض، بل واصلت الارتفاع.

وحمّل الصهباني تجار الجملة وتجار المواد الغذائية مسؤولية هذا الغلاء، مؤكداً أن المواطن هو من يتحمل تبعاته.

بدوره، قال خالد ناجي إن الغلاء بات فاحشاً، لدرجة أنه تمر عليه أسابيع طويلة دون أن يتمكن من شراء لحم الدجاج، رغم تحسن سعر صرف العملة، مؤكداً أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع الأساسية.

وأرجع مواطن آخر ارتفاع الأسعار إلى التضخم الذي تشهده اليمن، مشيراً إلى أن التقسيم التقليدي للمجتمع إلى ثلاث طبقات: عليا ومتوسطة وفقيرة، قد اختفى، ولم يعد هناك سوى طبقتين فقط: أغنياء وفقراء، مع اختفاء شبه تام للطبقة الوسطى، منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل نحو 14 عاماً، على حد تعبيره.