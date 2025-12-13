استهداف شاحنة أدوية في شمال كردفان يودي بحياة 3 أشخاص (فيديو)

رصد فريق الجزيرة مباشر خلال جولته الميدانية في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، آثار استهداف شاحنة كانت تحمل أدوية وسلعا استهلاكية في منطقة واقعة على الطريق الرئيس المؤدي إلى مدينتي الرهد وأم روابة شرق الولاية.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن أعمدة الدخان كانت تتصاعد من الشاحنة التي تعرضت للهجوم قبل أيام، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، في وقت لم تُعرف فيه الحصيلة النهائية للإصابات.

وبحسب المراسل، فإن الهجوم نفذته مسيّرات تستخدمها قوات الدعم السريع بكثافة على الطريق القومي الرابط بين ولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان.

وأشار إلى أن مدينة الرهد تعرضت مؤخرا لهجمات مشابهة، بينما شهدت مدينة أم روابة القريبة عمليات استهداف مماثلة خلال الأيام الماضية، في ظل تصاعد وتيرة استخدام المسيرات ضد البنية التحتية وطرق الإمدادات الحيوية.