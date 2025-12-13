انهيار منزل في جباليا يقتل ستة من عائلة بدران.. حزن مضاعف وسط أمطار غزة (فيديو)

مع سريان وقف إطلاق النار في غزة، اضطر كثير من الفلسطينيين إلى العودة للسكن داخل منازلهم المدمرة أو على أنقاضها، لغياب البدائل الآمنة، رغم المخاطر.

وفي منطقة بئر النعجة شمالي جباليا، تحولت مأساة عائلة بدران إلى فصل جديد من معاناة الغزيين، بعدما انهار منزلهم بفعل الأمطار الغزيرة، فاستشهد ستة من أفراد العائلة من أصل 14 فلسطينياً قضوا منذ بدء المنخفض الجوي نتيجة انهيار عدة منازل.

أحمد بدران، الذي تحدث للجزيرة مباشر من شمال غزة، فقد والده ووالدته وأخيه وأخواته تحت أنقاض المنزل.

قال بدران: “هذا قدرنا ونصيبنا في هذه الحياة، خصوصاً لأهالي قطاع غزة المكرمين. نطالب جميع أنحاء العالم الوقوف بجانبنا، فهذا ليس حالنا فقط بل حال جميع أهالي القطاع. فقدنا ستة أشخاص من عائلتي إثر سقوط المنزل نتيجة العدوان الإسرائيلي”، مضيفاً أن المنزل لم يكن صالحاً للسكن لكنهم اضطروا للعودة إليه لانعدام أي مأوى بديل.

وأضاف بدران: “أغلب البيوت في القطاع غير آمنة للسكن، ولا يوجد أماكن أخرى نذهب إليها. أخي الصغير، أخواتي، أبي، والدتي، جميعهم رحلوا”، قبل أن يغلبه البكاء على الهواء.

وخلال 24 ساعة، انهارت عدة منازل في المنطقة بفعل الأمطار، فيما يواصل الدفاع المدني والأهالي وطواقم الإسعاف بحثهم بين الركام عن أحياء أو شهداء، بجهود محدودة أمام حجم الكارثة. العائلة كانت قد نزحت سابقاً إلى الجنوب وأقامت في خيمة لا تقي من البرد أو المطر، قبل أن تعود إلى منزلها أملاً في الحماية، لكن الأمطار حولت الأمل إلى مأساة.