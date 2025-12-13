ميسي يشعل حماس الجماهير الهندية.. وتكريم استثنائي بانتظاره (فيديو)

في مشهد يعكس الهوس الجماهيري الهندي بنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، احتشد آلاف المشجعين في مدينة كالكوتا بالتزامن مع وصوله إلى البلاد، في استقبال غير مسبوق لنجم كروي أجنبي، اعتبره محبوه “تكريماً يليق بحجمه”.

وأقام المشجعون تمثالاً عملاقاً بارتفاع 21 متراً تكريماً له، وكان من المقرر أن يقوم ميسي بنفسه بإزاحة الستار عن التمثال، غير أنه سيكشف عنه افتراضياً لأسباب أمنية.

وقال النحات الرئيسي مونتي بول إن التمثال المصنوع من الحديد استغرق بناؤه 40 يوماً، يجسد ميسي وهو يرفع كأس العالم، وقد نُصب فوق أحد الطرق الرئيسية في المدينة الواقعة شرق البلاد.

ويحظى ميسي في الهند بشعبية هائلة تضاهي شعبية نجوم لعبة الكريكيت، رغم أن المنتخب الهندي لكرة القدم يحتل مراكز متأخرة في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، إذ يأتي في المركز 142 عالمياً.

وشهدت كالكوتا أيضاً افتتاح منطقة جماهيرية تحت اسم “هولا ميسي”، تضم مجسماً بالحجم الطبيعي للنجم الأرجنتيني جالساً على عرش، إلى جانب قاعة تحاكي منزله في ميامي مع مجسمات لأفراد عائلته.

ويبدأ ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، جولة تستمر ثلاثة أيام في الهند تنطلق اليوم السبت.

وتشمل جولة ميسي مدن كالكوتا وحيدر آباد ومومباي والعاصمة نيودلهي، حيث سيخوض مباريات ودية ويشارك في فعاليات تكريمية، وسط تقارير عن لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي. كما يُنتظر أن يلتقي نجم بوليوود شاه روخ خان، ولاعب الكريكيت الهندي السابق سوراف غانغولي.

وقبيل وصوله، قال ميسي إن زيارة الهند “شرف كبير”، مستعيداً ذكرياته من زيارته السابقة قبل 14 عاماً، ومشيراً إلى شغف الجماهير الهندية بكرة القدم.

وتأتي هذه الزيارة بعد فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمرة الثانية توالياً، وقيادته فريق إنتر ميامي إلى لقب الدوري، في وقت يستعد فيه لقيادة منتخب الأرجنتين للدفاع عن لقب كأس العالم.