شهيدان في غارتين للاحتلال جنوبي لبنان (فيديو)

استشهد اثنان، اليوم الأحد، جراء غارتين نفذهما الاحتلال الإسرائيلي على مناطق جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر العام الماضي.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن مسيرة تابعة للكيان الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية في بلدة ياطر بقضاء بنت جبيل، ما أدى إلى استشهاد شخص.

وأضافت أن غارة أخرى استهدفت مركبة بين بلدتي صفد البطيخ وبرعشيت جنوبي البلاد، وأسفرت عن استشهاد شخص ثانٍ وإصابة آخر بجروح.

ويأتي هذا التصعيد في وقت دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار في جنوبي لبنان حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ونص على انسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية خلال مهلة 60 يوما.

ولاحقا، وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى 18 فبراير/شباط الماضي، غير أن القوات الإسرائيلية ما زالت متمركزة في خمس نقاط حدودية، وتواصل تنفيذ خروقات متكررة للاتفاق.

وتثير هذه الغارات مخاوف متزايدة من تصعيد جديد على الحدود الجنوبية، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية رغم التفاهمات المعلنة لوقف إطلاق النار.