اغتيال داخل المخيم.. قوة خاصة إسرائيلية تنفذ عملية تصفية في المغازي وتقتل المقدم أحمد زمزم (فيديو)

بثت الجزيرة مباشر مشاهد من موقع استهداف المقدم أحمد زمزم في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حيث أفادت المعلومات بأن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى داخل المخيم ونفذت عملية اغتياله قبل انسحابها من المكان.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، الأحد، اغتيال أحد ضباطها بنيران مسلحين مجهولين في مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي بيان صحفي، قالت الوزارة إن التحقيقات الأولية في حادث اغتيال المقدم أحمد زمزم، الذي وقع صباح اليوم وسط القطاع، تشير إلى أن العملية نفذت على يد عملاء للاحتلال بتوجيه مباشر من أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها في الحادث، وتعمل على تعقب بقية المتورطين في الجريمة، تمهيدا لمحاسبتهم، مشددة على أن تفاصيل إضافية ستعلن فور استكمال مجريات التحقيق.