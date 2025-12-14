“الشبل الرائد”.. تكريم 44 طفلا في غزة من أبناء الشهداء بعد إتمام حفظ القرآن الكريم (فيديو)

شهد مخيم البريج وسط قطاع غزة حفلا لتتويج 44 طفلا من أبناء الشهداء، بعد إتمامهم حفظ القرآن الكريم، ضمن مشروع تربوي حمل اسم مشروع “الشبل الرائد”، ونُفذ للمرة الأولى في القطاع.

وجرى الحفل بحضور ذوي الأطفال ومشرفين ومعلمين، وتخللته فقرات دينية وتربوية، شملت تلاوة آيات من القرآن الكريم، وتقديم مشاهد مسرحية جسَّد فيها الأطفال رحلتهم في حفظ القرآن وتعلُّم السيرة النبوية والقيم الإسلامية.

وأكد القائمون على المشروع أنه استمر مدة 4 أشهر رغم الظروف الأمنية الصعبة، وركز على تعليم القرآن الكريم تلاوة وتفسيرا، إلى جانب السيرة النبوية والأخلاق الإسلامية، بهدف تنشئة أبناء الشهداء على أسس دينية وتربوية راسخة.

بناء جيل متمسك بهويته

وأشار المشرفون إلى أن المشروع أشرفت عليه معلمات متخصصات، وسعى إلى تعويض الأطفال عن فقدان آبائهم عبر توفير بيئة تعليمية حاضنة، تسهم في بناء جيل واع متمسك بقيمه وهويته.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم الأطفال الحافظين للقرآن الكريم وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، مع توجيه الشكر لكل الجهات الداعمة والقائمين على المشروع، والدعاء بأن يكون هؤلاء الأطفال من حمَلة القرآن ورواد المستقبل.

وارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في غزة، أسفرت بدعم أمريكي منذ البدء بها في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمار هائل مع تكلفة إعادة إعمار قدَّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.