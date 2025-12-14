الأخبار|إسرائيل

العكلوك: “نموت على أعتاب منازلنا وسيناريو التهجير لن يمر”

امرأة تصلح خيمتها بينما يقف الأطفال في الداخل في مخيم مؤقت يؤوي الفلسطينيين النازحين بعد هطول أمطار غزيرة في حي الزيتون بمدينة غزة في 11 ديسمبر 2025 (الفرنسية)
أكد الدكتور علاء الدين العكلوك عضو التجمع الوطني للقبائل والعشائر الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تهجير الغزيين بعيدا عن أراضيهم ومنازلهم حتى بعدما أصبحت حطاما.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال العكلوك ” عشنا عامين وأكثر بين برد الشتاء وحر الصيف ولكننا اليوم نطالب بأن توضع الكرافانات والمنازل المؤقتة أمام بيوتنا”.

واعتبر العكلوك أن فكرة نقل أبناء غزة بعيدا عن بيوتهم بحجة تجهيز منازل مؤقتة لهم لن تمر.

وأضاف  “نحن نرفض رفضا قاطعا أن يكون لنا أي مسكن بديل غير بيوتنا أو أرضنا التي عشنا على ظهرها وهذه فكرة لن تمر ولن نكون جزء منها وسنبقى راسخين وثابتين ونموت على أعتاب بيوتنا أوراضينا”.

وطالب العكلوك برفع أنقاض البيوت المهدمة ووضع المنازل المؤقتة عليها حتى يتسنى إعادة بناء منازل جديدة على نفس الأماكن السابقة.

وقال إن اختيار مواقع المنازل المؤقتة “إنما تسير في إطار الاحتلال الإسرائيلي وخطته التي يسعى إليها ونحن نفهمها جيدا لأنه يسعى إلى تهجير شعبنا وأهلنا في غزة”.

المصدر: الجزيرة مباشر

