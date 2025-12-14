العودة إلى “أورم الكبرى”.. نازحون يستعيدون حياتهم بعد عام على سقوط الأسد (فيديو)

بدأت عائلات نازحة كانت تقيم في مخيمات الشمال السوري بالعودة إلى بلدة “أورم الكبرى” بريف حلب الغربي، في خطوة تعكس عودة الحياة الطبيعية إلى المنطقة بعد عام من سقوط نظام بشار الأسد.

وتعرضت معظم المنازل في بلدة “أورم الكبرى” للدمار بسبب القصف الذي تعرضت له من قِبل قوات الأسد خلال سنوات الثورة السورية.

وقال أحد العائدين إلى بلدة أورم الكبرى للجزيرة مباشر “بفضل الله رجعنا إلى بيوتنا بعد سقوط نظام الأسد رغم أنها مدمرة وغير جاهزة، لكن الأمور تعود لطبيعتها خطوة خطوة”.

وأضاف أن 70% من العائلات عادت إلى بيوتها في البلدة، موضحا أن بعض العائلات لا تستطيع العودة لأنها لا تمتلك ما يكفي من المال لترميم بيوتها، ولذلك بقوا في المخيمات إلى أن تتوفر لهم القدرات المالية.

وأشار إلى أن الخدمات المختلفة مثل التعليم والصحة تعود تدريجيا رغم كثرة التحديات التي تواجه الحكومة بعد أعوام من التدمير والإهمال في ظل حكم الأسد.

ارتفاع تكلفة المعيشة

وأكد أن مشكلة الفقر من أكبر التحديات في المنطقة لأن فرص العمل غير متاحة والأجور متدنية، مع مصاريف باهظة للحياة اليومية.

وأوضح أن الأسرة الواحدة تحتاج إلى ما بين 500 و600 دولار شهريا لتوفر بالكاد معيشة متوسطة.

وتحدَّث عن ارتفاع التكاليف خصوصا في فصل الشتاء لمواجهة البرد الشديد في المنطقة، موضحا أن وسائل التدفئة تكاد تكون معدومة، وأن أغلبية المنازل بلا أبواب أو شبابيك.

وعبَّر عن تفاؤله قائلا “القادم أحسن إن شاء الله، وأهم شيء أننا تخلصنا من النظام البائد”.

“رجعت مرفوع الرأس”

وأشار عائد آخر إلى جدران منزله الذي يعيد بناءه وعدم توافر شبابيك به، قائلا إنه يغطيها بالأكياس لحماية أسرته من برد الشتاء.

وتابع قائلا “رجعت لبيتي حتى لو كان مدمرا، وحتى لو وضعت عليه خيمة لأقيم فيه لأن هذا بيتي وكرامتي”، مضيفا “رجعت مرفوع الرأس وبعزة بعد أن خلصنا من الطاغية بشار الأسد وزبانيته”.

يُذكر أن الحكومة السورية تبذل حاليا جهودا كبيرة لإعادة بناء ما دُمر خلال حقبة الأسد، وإصلاح البنية التحتية لسوريا بعد عقود من الإهمال، لكن عملية إعادة البناء ستستمر بعض الوقت حتى يتمكن كل النازحين من العودة إلى بيوتهم.