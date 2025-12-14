تحت المطر والبرد.. من داخل خيمة عائلة شقير التي تكافح الشتاء في غزة (فيديو)

من خيمتها المهترئة تواجه أسرة شقير البرد والمطر، في مخيم النازحين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مع استمرار رفض الاحتلال إدخال المساكن المتنقلة اللازمة لحماية آلاف الأسر النازحة من قسوة الشتاء.

وقالت مرام الأشقر للجزيرة مباشر إنها وزوجها وخمسة أطفال يعيشون في هذه الخيمة الصغيرة التي تضيق بهم، وبحاجة إلى أغطية تقيهم برد الشتاء، ويعانون قلة الموارد المالية.

وتحدثت عن معاناتها بسبب المنخفض الجوي الذي تعرَّض له قطاع غزة أخيرا، قائلة إن المياه تسللت إلى خيمتهم، وإنها حاولت التصدي لها بالقليل من الأغطية المتاحة لكن بلا جدوى.

وعبَّرت عن مخاوفها على أسرتها قائلة “اضطررت لجمع الأطفال حولي والإمساك بهم خوفا من أن تسقط الخيمة عليهم بسبب قوة الرياح”.

لا حليب للأطفال

وقالت إنها بحاجة إلى أغطية لحماية أطفالها الخمسة من برد الشتاء، وملابس ثقيلة لهم، وحليب لإطعامهم، وحفاضات لطفلها الذي يبلغ من العمر 9 أشهر، لكنها لا تمتلك ما يكفي من المال لشراء ما يلزم الأطفال، خاصة أن زوجها لا يجد عملا.

وعبَّرت مرام عن معاناتها النفسية قائلة “الحرب دمرتني كثيرا”، وإنها تشعر بالضيق لأنها لا تستطيع توفير أبسط الاحتياجات لأطفالها.

وأضافت أنها اضطرت إلى النزوح من شقتها التي كانت تقيم فيها دون أن تأخذ شيئا من ملابس واحتياجات أطفالها.

أحلام بسيطة

وعن أحلامها البسيطة لأسرتها قالت “أتمنى أن يكون لدى الأطفال ما يلزمهم من الأغطية والملابس، وأن أقدّم لها ما يكفيهم من الطعام”. وأضافت باكية “أحيانا أفكر في ما يريده الأطفال لكني عاجزة عن توفيره لهم”.

وناشدت مرام المؤسسات الإنسانية تقديم العون والمساعدة لأطفالها لتوفير أبسط احتياجاتهم من الملابس والأغطية والغذاء.

وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل قد قال في مقابلة مع الجزيرة مباشر، الجمعة، إن المنخفض الجوي الذي تعرَّض له القطاع تسبب في كارثة إنسانية، وأسفر عن 14 حالة وفاة بين المواطنين بينهم 3 أطفال.

وأعلن المكتب الحكومي في قطاع غزة غرق أكثر من 27 ألف خيمة للنازحين، وتضرر أكثر من ربع مليون شخص في مختلف محافظات القطاع نتيجة المنخفض الجوي.