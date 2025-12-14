خبير استراتيجي يشرح كيف تستفيد سوريا من هجوم تنظيم الدولة على الجنود الأمريكيين

اعتبر أستاذ فض النزاعات الدولية د/ محمد الشرقاوي أن الأوضاع الأمنية تتصدر المشهد في الهجوم الذي شنه عناصر تنظيم الدولة الإسلامية على دورية مشتركة بين القوات السورية والأمريكية في مدينة تدمر وأدى إلى مقتل جنديين أمريكيين وإصابة آخرين.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال الشرقاوي إن الرئيس الأمريكي “ترامب يشعر وكأن له بعض الوصاية السياسية وبأنه وضع يده في المسألة السورية ويريد أن يدعم صورته كرجل القوة وفرض القانون”.

وأضاف الشرقاوي أن تخصيص ترامب لتصريح مستقل عن هذا الأمر تعهد فيه بالرد على الهجوم “يشهد بأن المنسوب الأمني مرتفع على المشهد السوري في هذه المرحلة”.

وأردف “هذا يؤكد أن فعلا الوضع داخل سوريا مهم للغاية وفيه أيضا دلاله على أن نجاح الحكومة السورية هو نجاح أيضا لاهتمام ترامب بهذه القضية”.

وأشار الشرقاوي إلى أن مناقشة الكونغرس المنتظرة قريبا لقانون (قيصر) تجعل الملف السوري على صدارة اهتمامات ترامب معتبرا أن الحادث يعزز التعاون بين سوريا وواشنطن.

وقال “يمكن اعتبار هذا الحادث رصيد استراتيجي جديد يضاف إلى رصيد حكومة أحمد الشرع كما أن عليها أيضا أن تستدرك الموقف وتعمل على ألا يتكرر”.

وخلص الشرقاوي إلى أن الحكومة السورية في حال نجاحها في تحقيق تقدم في السيطرة على تنظيم الدولة الإسلامية سيعطيها وزنا إضافيا ويجعلها موضع ثقة لدى المسؤولين الأمريكيين.