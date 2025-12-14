“طوبى للغرباء”.. داعية تحذر من فتن التجميل وتقليد المشاهير (فيديو)

مع تصاعد الجدل بشأن عمليات التجميل وتقليد مشاهير الفن، تحدثت الداعية الإسلامية الدكتورة هيفاء يونس عن كيفية تعامل المرأة المسلمة مع هذه الفتن.

وقالت هيفاء، في مقابلة مع برنامج (أيام الله) عبر شاشة الجزيرة مباشر، إن المرأة التي تتجه بقلبها وسلوكها إلى الله قد تشعر أحيانا بالغربة وسط مجتمع يتجه فيه كثير من النساء إلى عمليات التجميل أو التعري وتقليد أهل الفن، معتبرة أن هذا الشعور ليس غريبا عن مسار الإيمان.

واستشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم “بدأ الإسلامُ غريبًا وسيعودُ غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء”، موضحة أن الثبات على القيم الدينية يعني في كثير من الأحيان السير عكس التيار، خاصة إذا كان هذا التيار مخالفا لما يريده الله عز وجل.

“أين تريد أن تكون في الآخرة؟”

وأضافت أن هذا الطريق قد يكون صعبا، لكنه يصبح أهون حين تضع المرأة الآخرة نصب عينيها، متسائلة “أين تريد أن تكون في الآخرة؟ ومع من تريد أن تُحشر؟”، مؤكدة أن من جعل هدفه الفوز بالحسنى وزيادة، ومرافقة النبيين والصديقين والشهداء، يصغر في عينه متاع الدنيا وزينتها.

وختمت الداعية حديثها بالتأكيد أن تعظيم الآخرة في القلوب يؤدي إلى تصغير الدنيا، في حين أن الانشغال المفرط بالدنيا ينعكس سلبا على الاستعداد للآخرة، داعية النساء إلى الثبات والوعي في مواجهة فتن العصر.