عائلات تقيم بمساكن آيلة للسقوط في غزة تخشى على حياتها وتطالب بمنازل متنقلة (فيديو)

تواجه العائلات الفلسطينية التي تقيم في مساكن آيلة للسقوط في قطاع غزة خيارات قاسية، إذ يعرّضها بقاؤها في هذه المنازل لأخطار على حياتها، كما أن انتقالها إلى الحياة في خيام النزوح يعني مواجهة البرد والأمطار في خيام ضعيفة لا تحمي من يقيم فيها.

وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل قد أعلن، الجمعة، أن المنخفض الجوي الذي تعرَّض له القطاع تسبب في كارثة إنسانية، وأسفر عن 14 حالة وفاة بين المواطنين بينهم 3 أطفال، في المخيمات والمنازل الآيلة للسقوط التي تساقطت أجزاء منها.

وقال أحد المقيمين في المنازل المتصدعة بحي الشيخ رضوان في غزة للجزيرة مباشر إنه وأسرته يواجهون خطرا شديدا على حياتهم، لكنه لا يجد مكانا آخر يذهب إليه بعد تدمير منزله خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح أن هذه المباني الآيلة للسقوط لا تتحمل المنخفضات الجوية، بما تحمله من أمطار وعواصف، ويمكن أن تؤدي منخفضات قادمة إلى سقوط هذه المنازل على من يقيمون فيها.

“أين نذهب؟”

وأشار إلى أن الانتقال للحياة في الخيام يعني التعرض لقسوة الشتاء بلا حماية، إذ غمرت مياه الأمطار الكثير من الخيام في الأيام السابقة، واضطرت بعض الأسر إلى البقاء في الشوارع بعد أن غرقت الأرض التي ينامون عليها.

وتساءل بمرارة “أين نذهب؟ إن بقينا في منازلنا الآيلة للسقوط فهناك خطر على حياتنا، وإن ذهبنا للخيام فهناك أيضا مخاطر”.

وطالب الجهات الدولية بالعمل على توفير منازل متنقلة (كرافانات) لسكان قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، وإعادة بناء المساكن المدمرة حتى يعود سكانها إليها.

وأوضح مقيم آخر في هذه المنازل المتصدعة للجزيرة مباشر أنه أُجبر على النزوح نحو 10 مرات منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة حتى عاد إلى حي الشيخ رضوان، موضحا أنه لم يمر عليه شتاء أشد قسوة من الشتاء الحالي.

وأضاف أن بعضهم نصحه بالتوجه إلى مساكن بديلة فوجدها أيضا متصدعة، وليست أفضل حالا من المنزل الذي يعيش فيه حاليا، واصفا الوضع بأنه “مأساوي”.

ويطالب المقيمون في المنازل الآيلة للسقوط المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول مساكن متنقلة إلى قطاع غزة بسرعة لإنقاذ آلاف الأسر النازحة الي تتعرض لأخطار متواصلة على حياتها.