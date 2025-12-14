غزة تودّع رائد سعد.. تشييع القيادي البارز في كتائب القسام من مجمع الشفاء (شاهد)

شهد مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة مراسم تشييع جثمان رائد سعد، القيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بحضور حشد من الفلسطينيين.

ويُعَد رائد سعد من أبرز القادة التاريخيين في كتائب القسام، ومن الشخصيات التي أدت أدوارا محورية في بناء وتطوير البنية العسكرية للحركة على مدار أكثر من عقدين.

ووصف الجيش الإسرائيلي رائد سعد بأنه قائد ركن التصنيع في حماس وأحد مهندسي هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تقويض وقف إطلاق النار

وشغل سعد عضوية المجلس العسكري لكتائب القسام منذ عام 2003، وكان يُعرف بقربه من القائد العام للقسام الشهيد محمد الضيف خلال فترات سابقة.

وتعرَّض سعد لمحاولات اغتيال إسرائيلية خلال السنوات الماضية، أبرزها في عام 2006، حين استهدف سلاح الجو الإسرائيلي اجتماعا للمجلس العسكري لكتائب القسام، لكنه نجا من الغارة.

وفي تعليقها على الغارة، قالت حركة حماس إن قصف الجيش الإسرائيلي سيارة في مدينة غزة، الذي أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين “يندرج في إطار سعي الاحتلال العمد إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار” الساري منذ 10 أكتوبر الماضي.